Ga dat zien: de planetariumfilm in Den Haag over de eerste foto van zwart gat M87*

Afgelopen woensdag was ik samen met Astrobloggers Jan Brandt en Paul Bakker in het Haagse One Planet (voorheen Omniversum) om daar de première bij te wonen van ‘Black Hole First Picture‘, de full-dome planetariumfilm over de eerste foto van zwart gat M87* alias Powehi. De Engelstalige film is gemaakt door de prijswinnende Nederlandse regisseur Robin Sip. In de film reizen twee jonge astronomen naar afgelegen locaties om deel te nemen aan de historische wetenschappelijke missie om de eerste foto van een zwart gat te maken met behulp van de Event Horizon Telescope (EHT). Van kinds af aan is hun droom om met eigen ogen een zwart gat te zien. De telescoop bestaat uit een netwerk van acht radiotelescopen op zes afgelegen locaties in de wereld, variërend van Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Hawaï tot Antarctica.

De film is nog twee keer te zien. Na het zien van de première woensdag is mijn advies: ga zeker kijken! De film wordt op vrijdag 3 en vrijdag 17 maart 2023 in de koepel van Museon-Omniversum vertoond om 20.00 uur. Na afloop van de film geven sterrenkundigen van NOVA een planetariumshow over zwarte gaten en kan het publiek vragen stellen. De film wordt in originele, Engelstalige versie vertoond zonder ondertitels. Kaartjes voor de avond kosten 7,50 euro. De show duurt tot 22.30 uur.

Meer informatie over de avond | kaartjes voor 3 maart | kaartjes voor 17 maart

