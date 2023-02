Weer en Maan frustreert verschijning komeet C/2022 E3 (ZTF)

door

Van alle astronomische soorten objecten die we aan de hemel kunnen zien zijn kometen denk ik wel het meest dynamisch en onvoorspelbaar. Ik ben dol op het waarnemen en fotograferen van kometen, vooral als ze een staart willen vormen.

Komeet C/2022 E3 (ZTF) is pas vorig jaar ontdekt, op 2 maart, door de Zwicky Transient Facility (ZTF). Het is een langperiodieke komeet, zo’n 50 duizend jaar geleden was zijn vorige bezoek aan het centrale deel van ons zonnestelsel. Het zou bij deze passage weliswaar geen spectaculaire verschijning worden, maar misschien toch wel net met het blote oog zichtbaar. Het traject langs de hemel was ook gunstig voor de Noordelijke bewoners van onze aardbol.

De komeet was het dichtst bij de Zon op 12 januari 2023 op een afstand van 166 miljoen km. De dichtste nadering tot de Aarde was op 1 februari op 42 miljoen km. De zichtbaarheid was afgelopen weken het best. De helderheid bereikte een magnitude 5, onder goede omstandigheden inderdaad nèt zonder optische hulpmiddelen te zien. Hoe frustrerend is het dan dat tijdens deze beste dagen van zichtbaarheid het weer hier niet wil meewerken en dat áls het opklaarde de (bijna) Volle Maan flink stond/staat te hinderen.

Ala, toch met het overvloedige maanlicht maar een foto gemaakt. Deze komeet is immers met gezwinde spoed weer onderweg naar outerspace en komt nooit meer terug.

Begon ik net te schrijven aan dit stukje en zie ik de APOD, oftewel de astrofoto van de dag. Ja doei!

Toch maar even doorgetypt. Hopelijk hebben we met de volgende (onverwachte) komeetverschijning meer geluk!

Voor wie de komeet ook nog wil uitzwaaien: kijk op https://theskylive.com/c2022e3-info

