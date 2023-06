China plant naast Micius ook quantumsatellieten in een hoge aardebaan te gaan lanceren

Recent maakte China bekend dat zijn Shenzhou-16 ruimtevaartuig succesvol aangemeerd was bij het Tiangong-3 ruimtestation. In deze aankondiging werd tevens gemeld dat de drie nieuwe bemanningsleden, drie Chinese taikonauten, zich tevens gaan bezighouden met het bestuderen van ‘nieuwe quantumfenomenen’. Verdere details werden niet gegeven over deze bezigheid, maar uit publieke bronnen blijkt dat China, inmiddels veel quantumexperimenten uitvoert m.b.v. quantumsatellieten. De, nog immer operationeel zijnde, Micius-satelliet, een ‘vliegend quantumlab’, heeft al een reeks wetenschappelijke prestaties op zijn naam staan ​​sinds hij in augustus 2016 in een lage aardebaan (500 kilometer boven zeeniveau) werd gelanceerd. Micius (gewicht 640 kg.) werd gevolgd door de Jinan-1. China lanceerde in juli 2022 met succes de Jinan-1, ook in LEO. Deze Jinan-1 weegt 80 kg. en heeft een QKD-zender van 23 kg. Het land is van plan om de komende jaren meer quatumsatellieten in LEO en en in een midden- tot hoge aardebaan te gaan lanceren.

China streeft ernaar om onhackbare datatransmissie te kunnen doen m.b.v. de versleutelingstechnologie genaamd ‘QKD‘. Als al deze experimenten succesvol zijn, kan China met deze technologie diensten leveren aan banken en overheidsklanten. En om het in ‘lekentaal te zeggen’; In de quantumverstrengeling worden twee fotonen naar twee plaatsen gestuurd terwijl ze hun toestand behouden. QKD stuurt een foton via een datatransmissiekanaal, maar bewaart een ander om ervoor te zorgen dat er geen hack plaatsvindt. Quantumteleportatie verzendt informatie over de toestand van een foton.

En Pan Jianwei, hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China (UCST) en projectleider van de quantumsatellieten, stelde in zijn openingstoespraak tijdens de BEYOND Expo 2023 in Macau op 10 mei j.l. dat er met quantumsatellieten in MEO en HEO ‘quantumverstrengeling over een afstand van meer dan 10.000 kilometer gerealiseerd kan worden’. Deze satellieten zullen ook als platform dienen voor quantumprecisiemeting.