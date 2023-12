Chinees ruimtestation Tiangong krijgt drie extra modules voor laboratoria

NevenstaandeDe Tianzhou-7 zal gelanceerd worden vanaf het Wenchang Spacecraft Launch Site in de Zuid-Chinese provincie Hainan. De raket waarmee de Tianzhou gelanceerd zal worden is een Lange Mars-7. Momenteel ondergaat het schip de laatste

Het logo van de Tianzhou-7-vrachtmissie, het bevat het nummer ‘7’ (derde symbool van links, bovenin) en toont het schip in het midden van de patch. Tianzhou-7 zal goederen leveren voor de Shenzhou 17-astronauten die nu aan boord van Tiangong-3 werken, evenals pakken voor ruimtewandelingen (EVA’s). Credits; CMSA/CNSA

China plant vier aankomende ruimtemissies die in 2024 zullen worden uitgevoerd; zoals gesteld, de eerste betreft de Tianzhou-7, en verder betreffen dit de missies Tianzhou-8, en de twee bemande ruimtemissies Shenzhou-18 en Shenzhou-19. De constructie van het ruimtestation werd in 2022 voltooid, zie bv ook deze Astroblog met o.a. alles over het Tiangong-programma. Het station bestaat momenteel uit drie modules: de Tianhe-kernmodule (‘Harmonie der Hemelen’) en de Wentian- en Mengtian-laboratoriummodules. De bedoeling is dat het station zo’n tien jaar operationeel zal zijn, maar recent werd bekend dat het CNSA er nu naar streeft om het 15 jaar lang operationeel te houden, en dat er ieder jaar vier missies, twee vrachtmissies en twee bemande missies naar het ruimtestation zullen vliegen. Tevens zal het station een ruimtetelescoop krijgen, de CSST. De CSST zal dezelfde resolutie hebben als de Hubble, maar met een gezichtsveld dat 300 keer groter is, waardoor het in ongeveer tien jaar tijd 40 procent van de hemel kan overzien.

Zoals gezegd, China wil, als het juiste moment zich aandient, toch het station gaan uitbreiden met extra modules, en men wil de operationele duur van het station verlengen en wel naar 15 jaar. Begin oktober verklaarde Zhang Qiao, van de Academie voor Ruimtetechnologie (CAST) op het 74e Internationale Astronautische Congres, dat gehouden werd in Bakoe, Azerbeidzjan, dat het station van drie naar zes modules zal gaan, de vijfde of zesde module zouden als laboratoria gaan dienen. Mogelijk betekent dit ook dat er extra aanleghavens – dat zijn er nu drie – komen bij het station. De nieuwe module zou ook de mogelijkheid bieden om modules uit andere landen op het Chinese station aan te kunnen sluiten. Lu Congmin stelde op het congres in Bakoe: “We verwelkomen internationale partners om zich aan te sluiten bij de Chinese ruimtestationmissie in de vorm van coöperatief onderzoek ten behoeve van de wetenschappelijke gemeenschap en de industrie en om het vreedzaam gebruik van de ruimte te bevorderen.” Zie verder hier, op Space.com tevens de logo’s voor de andere ruimtemissies. Het logo voor de Shenzhou-19 bemande missie bevat o.a. 19 sterren, deze symboliseren de voorspoed van de Chinese ruimtevaartindustrie. Bronnen; Space.com, CNSA, China Project, CAST,