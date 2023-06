Kwantumzwaartekracht kan mogelijk neutrino’s doen vertragen

door

Een internationaal team van sterrenkundigen van de Universiteiten van Napels, Wroclaw en Bergen heeft door onderzoek aan gammaflitsers in het heelal ontdekt dat een effect dat door de theorie van de kwantumzwaartekracht is voorspeld mogelijk correct is, namelijk dat de snelheid van ultrarelativistische deeltjes, dat zijn deeltjes die met (bijna) de lichtsnelheid reizen, af kan nemen bij stijgende energieën. Als bijvoorbeeld neutrino’s door de kwantum-ruimtetijd reizen zou dat bij toenemende energieën tot een vertraging kunnen leiden. Het team, dat geleid werd door Giovanni Amelino-Camelia, bestudeerde gegevens van de Fermi gammasatelliet van de NASA, waarmee talloze gammaflitsers zijn ontdekt en bestudeerd, en gegevens van de IceCube detector, die vanaf de Zuidpool de passage registreert van neutrino’s uit het heelal, die door de aarde vliegen. Dat genoemde effect is extreem klein, evenredig met de verhouding tussen de deeltjesenergie en de Planck-schaal (die laatste is weer extreem groot, de Planck-energie is zo rond 1,22 x 10^19 GeV), maar bij het waarnemen van zeer verre astrofysische bronnen, zoals gammaflitsers in ver verwijderde sterrenstelsels, kan het effect ophopen tot waarneembare niveaus. Vandaar dat men naar de gegevens keek van de gammaflitsers én van neutrino’s die daar mogelijk verwant aan waren, en de uitkomst was dat er inderdaad mógelijk sprake was van een vertraging van de snelheid van de meest energierijke neutrino’s. Hier het vakartikel waarin e.e.a. beschreven staat: Giovanni Amelino-Camelia et al, Could quantum gravity slow down neutrinos?, Nature Astronomy (2023). Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...