Hubble ziet rotsblokken wegvliegen na de inslag op planetoïde Dimorphos

Met de Hubble ruimtetelescoop is een zwerm grote rotsblokken gezien die weg zijn gevlogen na de inslag van de DART impactor op de planetoïde Dimorphos op 26 september 2022. DART sloeg toen met een snelheid van 22.500 km/u in op de kleine planetoïde, bedoelt om te kijken wat de impact zou zijn van zo’n inslag op de planetoïde. Gebruikmakend van de fotometrie van Hubble kon men maar liefst 37 rotsblokken waarnemen, variërend in grootte van 1 tot 6,7 meter in doorsnede. Met een snelheid van zo’n 1 km/u bewegen de rotsblokken van Dimorphos vandaan. De massa van alle rotsblokken bij elkaar is pakweg 0,1% van de massa van Dimorphos. Men denkt niet dat de rotsblokken ontstonden toen DART insloeg op Dimorphos, maar dat de rotsblokken al los op het oppervlak lagen. Het was pas door de inslag dat ze de ruimte in werden geworpen. Twee seconden voor de inslag, toen DART nog 11 km van het oppervlak verwijderd was, maakte de sonde nog een foto en daarop zijn de rotsbokken op het oppervlak te zien. Men schat in dat zo’n 2% van alle rotsblokken op het oppervlak de ruimte in schoot als gevolg van de inslag. In 2024 gaat ESAs HERA missie de ruimte in om de gevolgen van de inslag van Dart op Dimorphos waar te nemen. De waarnemingen van Hubble zijn goed bruikbaar als voorbereiding op die missie.

Waarschijnlijk is Dimorphos zelf ontstaan door materiaal dat weggevlogen is van Didymos, de grotere planetoïde waar Dimorphos omheen draait. Niet duidelijk is hoe de rotsblokken door de inslag de ruimte in zijn gevlogen. Of ze maakten deel uit van een inslagpluim van materiaal, of door de inslag ging de planetoïde trillen als een kerkbel en vlogen ze door deze seismische trillingen de ruimte in. Bron: ESA.

