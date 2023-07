Kepler in Graz

door

Ik schreef eergisteren al over Johannes Kepler, die in Graz verbleef van 1594 tot 1600 en die met zijn Mysterium Cosmographicum, welke hij daar schreef, de bouw had beïnvloed van het slot Eggenberg in Graz, het slot dat een soort van microkosmos moest uitbeelden temidden van de woelige chaotische wereld. In de Volksgarten in Graz staat een monument ter ere van Kepler en als Astroblogger in hart en nieren moest ik daar uiteraard even een bezoekje aan brengen. Bij het monument zijn de drie wetten te lezen die Kepler bedacht heeft en die voor de sterrenkunde van groot belang zijn geweest:

De baan van een planeet rond de zon heeft de vorm van een ellips met de zon in één van de brandpunten.

De snelheid van een planeet in haar baan rond de zon varieert zodat de oppervlaktes van zgn perken gelijk blijft (zie afbeelding hieronder), dit wil dus zeggen dat de planeet sneller zal bewegen als ze dichter bij de zon is.

Het kwadraat van de omlooptijd (periode, genoteerd als P) van de planeet rond de zon is evenredig met de derdemacht van haar gemiddelde afstand tot de zon (d van distance): P³/a³=constant

Bij het monument was ook dit te zien, wat de tweede wet verbeeld, ook wel de Perkenwet genoemd:

In het brandpunt van de ellips zie je de zon, rechtsboven een planeet. De grijs gearceerde velden noemt men perken. Verderop in het Schlossenbergpark was ook nog een Keplerboom te vinden, een linde welteverstaan, maar ik heb geen idee wat ze daar nou precies mee wilden uitdrukken.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...