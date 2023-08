Meer duidelijk over hoe magnetische velden in het heelal kunnen ontstaan

door

Onderzoekers van Columbia University hebben door simulaties laten zien hoe magnetische velden in het heelal kunnen onstaan en versterkt. Uit die simulaties, waarbij ze verschillende modellen als basis gebruikten, blijkt dat manetische velden spontaan kunnen onstaan door turbulenties in plasma, in heet gas bestaande uit geïoniseerde deeltjes. Dat kan op kleine schaal gebeuren, maar door dezelfde turbulenties kan het magnetisch veld worden versterkt en zo kan het groeien tot grotere schalen, zich over enorme afstanden uitstrekkend. Plasma kennen we als het ultrahete gas bij het oppervlak van de zon, maar het kan ook voorkomende in gebieden met lage dichtheid in het heelal. Lorenzo Sironi en zijn collega’s keken naar de omstandigheden in dergelijke gebieden en uit de simulaties komt naar voren dat door turbulenties in het plasma ‘zaden’ van magnetische velden kunnen ontstaan, die uit kunnen groeien tot enorme afmetingen.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Lorenzo Sironi, Luca Comisso, Ryan Golant. Generation of Near-Equipartition Magnetic Fields in Turbulent Collisionless Plasmas. Physical Review Letters, 2023; 131 (5).

Bron: Universiteit van Columbia.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...