Gammastraling van El Gordo waargenomen door Chandra

In navolging van mijn Astroblog gisteren over de zwaartekrachtlenzen in El Gordo, zoals waargenomen met Webb, nu een andere blog over El Gordo. Deze enorme cluster van sterrenstelsels is namelijk ook waargenomen met NASA’s Chandra ruimtetelescoop en die heeft de gammastraling van het hete gas tussen de stelsels gedetecteerd en vastgelegd. El Gordo, of ACT-CL J0102-4915 zoals ‘ie officieel heet, ligt in het zuidelijke sterrenbeeld Phoenix en is héél zwaar, bij elkaar zo’n 3 biljard zonsmassa, da’s 3.000.000.000.000.000 keer de massa van de zon. De afstand is 7,3 miljard lichtjaar en de gammastraling van El Gordo maakt duidelijk dat het eigenlijk gaat om twee clusters, die in botsing zijn met elkaar. De vorm van het hete intraclustergas heeft wel wat weg van een komeet. De twee delen van El Gordo botsen op elkaar met een snelheid van enkele miljoenen km per uur en het is die botsing die het gas verhit en zorgt voor de productie van gammastraling. Bron: Chandra.

