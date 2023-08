De Event Horizon Explorer (EHE) wil de fotonring van een zwart gat gaan bestuderen

door

Met de Event Horizon Telescope (EHT) zijn twee superzware zwarte gaten gefotografeerd, eerst het 6,5 miljard zonsmassa wegende M87* (alias Powehi), daarna ons eigen zwarte gat Sgr A*, dat ruim vier miljoen zonsmassa weegt. Een internationale groep van sterrenkundigen van het Center for Astrophysics | Harvard and Smithsonian (CfA) is nu bezig met een vervolgproject, dat ze de Event Horizon Explorer (EHE) hebben genoemd en dat tot doel heeft om de fotonring van een zwart gat nader te gaan bestuderen. Het komt er op neer dat de EHE ongeveer tien keer zo scherp gaat kijken naar zwarte gaten als wat met de EHT mogelijk was en dat ze daarmee in detail een fotonring van een zwart gat kunnen fotograferen, dat is het licht vanuit het gebied vlakbij de waarnemingshorizon, waar de zwaartekracht zo sterk is dat het licht (dat bestaat uit fotonen) er in cirkels omheen draait, in een baan die ze de innermost stable circular orbit (ISCO) noemen. In de twee met de EHT gemaakte foto’s zijn die fotonringen niet te zien, ze verdrinken in het oranje licht van de omgeving van het zwarte gat. De EHE wordt een ruimtemissie, waarbij een soort van schotel in de ruimte het licht van de fotonring van een zwart gat moet vangen. Als dat lukt kunnen sterrenkundigen zien of en hoe snel het zwarte gat ronddraait. Want door dat draaien wordt de ruimtetijd als het ware meegesleept en dat zorgt er voor dat de fotonring niet perfect rond is, maar een ovaal. De schotel van de EHE moet enkele meters in diameter worden en een perfecte vorm hebben om de radiostraling van de fotonring te ontvangen. Kosten voor het project worden geraamd op $ 300 miljoen. Bron: Phys.org.

