Tentoonstelling Into the Black Hole in het Valkhof Museum in Nijmegen

door

Met de kerstvakantie voor de deur is de tentoonstelling Into the Black Hole vast en zeker een leuk uitstapje! Into the Black Hole is te bewonderen in museum het Valkhof in Nijmegen en belooft een spectaculaire reis die veel verder gaat dan Nijmegen, namelijk een ‘reis naar de giganten van de kosmos, de zwarte gaten’.. Nou, nou.. daar verbleekt zelfs de rollercoaster de Python toch bij!. De tentoonstelling in het Valkhof vangt deze bijzondere reis aan, zo staat in de aankondiging te lezen, ‘vanaf de aarde, langs de sterren en dwars door de kosmos, waar je verschillende routes volgt naar dit fenomeen.’ Ondertussen krijg je antwoorden op een set aan vragen als ‘Hoe ontstaat een zwart gat? Welke rol spelen zwarte gaten in het universum, en in ons bestaan?’ Sommige vragen worden beantwoord aan de hand van wetenschap, andere gepoogd te benaderen, en misschien zelfs te beantwoorden, vanuit de verbeelding of fantasie.

In de tentoonstelling tonen kunstenaars en wetenschappers van diverse culturen hoe kennis en begrip van zwarte gaten verschillende vormen aannemen. Zo tonen bijvoorbeeld kunstwerken van Annette S. Lee en Erik Odijk dat het duiden van de kosmos van alle tijden en culturen is. En de installatie van Marshmallow Laser Feast geeft, aldus de aankondiging, een nabije ervaring van het zwarte gat..mm,,als dat maar goed gaat. Op de website van het Valkhof Museum vind je meer informatie, o.a. over prof. dr. Heino Falcke (Radboud Universiteit), de drijvende kracht achter de eerste afbeelding van een zwart gat, en zijn er interviews met de diverse kunstenaars te lezen. Lees o.a. ook hier, op deze Astroblog, hoe de eerste foto van een zwart gat tot stand kwam. De tentoonstelling, die tot stand is gekomen i.s.m. de Radboud Universiteit, is te zien tot 19 april 2024. Bronnen; Valkhof Museum

