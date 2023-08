Mogelijk volgende maand weer een komeet met het blote oog zichtbaar: C/2023 P1 Nishimura

door

Op 11 augustus j.l. werd door de Japanner Hideo Nishimura in Kakegawa (Japan) een komeet ontdekt, eentje die toen al een coma (wazige wolk om de komeetkern heen) van 5′ doorsnede had en een helderheid toen van +11m. Nishimura is een amateur-sterrenkundige en heeft al vele novae en ook enkele kometen ontdekt. Inmiddels is komeet C/2023 P1 Nishimura (alias HN00003), zoals hij wordt genoemd, van magnitude +9,2 en hij wordt komende tijd nog helderder. Zoals je op het kaartje hieronder kunt zien staat de komeet momenteel in het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini, aangegeven met een gele cirkel). Het is een hyperbolische komeet afkomstig uit de Oortwolk zoals ze het noemen, dat wil zeggen een komeet die een hyperbolische baan door het zonnestelsel voert, hetgeen betekent dat hij het zonnestelsel één keer passeert en dan nooit meer terugkeert. Hij heeft domweg teveel energie en daarmee snelheid om gravitationeel gebonden te zijn aan het zonnestelsel.

Op 13 september staat de komeet het dichtst bij de aarde en bedraagt z’n afstand 0,29 AE (astronomische eenheid), dat is 43 miljoen km. Op 18 september beleeft komeet Nishimura zijn perihelium, d.w.z. dan stata hij het dichtst bij de zon, als hij 0,22 AE van de zon staat, dat is 33 miljoen km – binnen de baan van Mercurius. Het is rond die tijd dat de komeetkern door de warmte van de zon veel gassen uitstoot en daardoor helder wordt. De verwachting is dat de komeet dan mogelijk een helderheid van +2 of 3m haalt en daarmee met het blote oog zichtbaar zou zijn (zie de grafiek hieronder). Maar gelijk een winstwaarschuwing: bij kometen weet je nooit hoe die zich qua helderheid gedragen, want het kan ook zomaar een teleurstelling worden.

Rond het perhelium staat de komeet vlakbij de zon, niet alleen qua afstand maar ook qua positie aan de hemel. Dat betekent dus dat hij kort voor zonsondergang of kort voor zonsopkomst te zien is en dat je de komeet in de schemering moet zien te vinden. Dat kan het wel lastig maken. Rond 25 augustus a.s. staat komeet Nishimura op één lijn met de heldere sterren Castor en Pollux van Gemini, zoals te zien op de afbeelding hieronder, gemaakt in Stellarium. Dit geeft de situatie weer rond 5 uur ’s nachts. De komeet is dan zichtbaar in een verrekijker of kleine telescoop.

Hieronder een schermafbeelding van de komeet op 17 september net voor zonsopkomst (zo rond 6 uur ’s ochtends) als hij heel laag in het oosten te zien is, gemaakt met behulp van Stellarium. De maan en Venus staan dan rechtsboven de komeet.

Bron: Astro.vanbuitenen + Universe Today.

