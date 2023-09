Japanse röntgenmissie XRISM en maanlander SLIM zijn gelanceerd

door

Vannacht om 01.42 uur Nederlandse tijd zijn vanaf Tanegashima Space Center in het zuidwesten van Japan twee missies gelanceerd met een HII-A draagraket, te weten X-Ray Imaging and Spectroscopy (XRISM) en de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Met de eerste wil Japan in het röntgengebied de oorsprong van het heelal bestuderen, met de laatste wil het land begin volgend jaar een kleine lander een zacht landing op de maan laten maken. Dertien minuten na de lancering werd XRISM losgekoppeld van de draagraket, 45 minuten na de lancering volgde de loskoppeling van de SLIM maanlander. Hieronder videobeelden van de lancering afgelopen nacht van XRISM en SLIM.

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...