Het contact met de Japanse maanlander SLIM is weer hersteld

Vandaag (maandag 29 januari) heeft de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA laten weten dat het contact met de maanlander SLIM weer is hersteld. Eerder was duidelijk geworden dat de ‘Smart Lander for Investigating Moon’ op zijn zij was terecht gekomen bij de landing op 20 januari, zodat de zonnepanelen westwaarts waren komen te liggen en de zon er niet op scheen. Maar inmiddels is de stand van de zon gewijzigd en schijnt er wel zonlicht op de panelen, zodat de accu’s weer geladen werden. Daardoor slaagden de technici er gisteravond in om weer contact te maken met SLIM, negen dagen nadat ze de batterijen van de lander hadden uitgezet om ze te sparen. Waren de batterijen toen helemaal verbruikt dan was het contact nu niet meer mogelijk geweest.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG — 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) January 29, 2024

JAXA heeft meteen de MBC (multiband spectroscopic camera) van SLIM geactiveerd, zodat deze zijn eerste 10-bandige metingen kon doen (zie de tweet hierboven). Ze gaan nu ook proberen om zoveel mogelijk onderzoeksgegevens die SLIM heeft verzameld uit te lezen. Daarvoor is niet zoveel tijd, want op donderdag 1 februari valt de maannacht in op de plek waar ‘ie is geland en de lander is niet gebouwd om de 14-daagse maannacht te overleven. De panelen krijgen dan geen energie van de zon en het kan dan héél koud worden, waarop de instrumenten niet verwarmd kunnen worden. Dan is het (vermoedelijk) echt afgelopen met SLIM. Bron: Phys.org.

