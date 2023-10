Quantumfysici tonen aan; simulaties van ‘terug-in-de-tijdreizen’ kunnen wetenschappelijke experimenten verbeteren

Quantumverstrengeling is een toestand waarin de eigenschappen van twee deeltjes met elkaar verbonden worden voordat ze worden gemeten.

Door de eigenschappen van het ene deeltje te meten, wordt onmiddellijk de complementaire toestand van het andere deeltje vastgesteld, ongeacht hoe ver ze uit elkaar liggen. Wetenschappers zijn er zelfs in geslaagd de eigenschappen van het ene deeltje te beïnvloeden en gelijktijdige veranderingen in het andere deeltje over een aanzienlijke afstand waar te nemen, een fenomeen dat