26 november boekpresentatie & dataoverdracht van Daniëlle Futselaar in Rijksmuseum Boerhaave

Op zondagmiddag 26 november van 15.00 – 17.00 uur presenteert Daniëlle Futselaar haar nieuwe boek Het geheime heelal. Daarnaast overhandigt ze al haar digitale astronomy-art data aan Rijksmuseum Boerhaave. Het museum neemt het werk van Daniëlle Futselaar op in haar archief om dat in het museum te kunnen gebruiken. Het museum krijgt ook al het toekomstige werk van Daniëlle, zodat bewaard blijft hoe wij nu naar het heelal kijken en hoe dat door toekomstige ontdekkingen eventueel bevestigd of weerlegd wordt.

Daniëlle houdt eerst een presentatie over haar werk als astro-artiest om vervolgens de astro-art data officieel te overhandigen aan het museum. Daarna overhandigt ze het eerste exemplaar van Het geheime heelal aan niemand minder dan André Kuipers. Er wordt afgesloten met een borrel en Daniëlle zal haar boek signeren. Kom je ook? Meld je dan aan via het aanmeldformulier welke te vinden is in de bron – er zijn 100 kaarten beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanmelden! Astroblogger Jan Brandt en ik zijn in ieder geval van de partij.

Praktische informatie Wanneer: zondag 26 november 2023 van 15.00 tot 17.00 uur.

Astro-presentatie: 15.00 tot 16.00 uur.

Borrel & signeren: 16.00 tot 17.00 uur.

Voor wie: deze presentatie is voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar.

Waar: de congreszaal van Rijksmuseum Boerhaave.

Aanmelden: via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden (zie bron). Let op: alleen als u onze automatische bevestigingsmail hebt ontvangen (check uw spam-box) is de aanmelding geregistreerd.

Kosten: deze boekpresentatie is gratis. We scannen graag uw Museumkaart als u die heeft. U krijgt twee consumptiemunten bij binnenkomst.

Speciaal nieuws: Zondagmiddag 26 nov. zal al mijn #astroart worden opgenomen door @museumboerhaave. Ik geef een astro-art presentatie, en ik mag mijn nieuwe #prentenboek "Het Geheime Heelal" overhandigen aan @astro_andre. Er bij zijn? Meld je hier aan: https://t.co/0pucc5hgrd pic.twitter.com/J9N145xEXr — Danielle Futselaar (@DanielleFuts) November 3, 2023

Bron: Museum Boerhaave.

