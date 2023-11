Documentaire De UFO’s van Soesterberg met Q&A met Bram Roza

door

Op de valreep. Vanavond is de documentaire De UFO’s van Soesterberg te zien in filmtheater LantarenVenster te Rotterdam. De film draait in meerdere zalen in Nederland maar na afloop vanavond van de vertoning is regisseur Bram Roza (van UFO Melkpunt Nederland) aanwezig voor een Q&A. ‘In de vroege ochtend van 3 februari 1979, midden in de Koude Oorlog en midden in Nederland, vloog er een enorm driehoekig object over Vliegbasis Soesterberg. Minstens twaalf mannen van de militaire bewakingsdienst waren hiervan getuige. Ze waren met stomheid geslagen want hoewel het getrainde waarnemers waren, hadden ze nog nooit zoiets vreemds gezien. De gebeurtenis is nog altijd onverklaard gebleven.’ Zo staat er te lezen op de site van het filmtheater. De kaartjes kosten 11,50 Euro per stuk, en zoals gezegd na afloopt een Q&A met Bram Roza. In 2011 richtte Roza het UFO Meldpunt Nederland op. De afgelopen vijf jaar werkte hij aan zijn documentaire De UFO’s van Soesterberg. Het gesprek wordt geleid door filmmaker Marieke Widlak. Het adres van het theater is Otto Reuchlinweg 996, Rotterdam. De documentaire is in heel Nederland in verschillende theaters te zien. De documentaire is waarschijnlijk volgend jaar online te bekijken. Hierbij de link van het theater. En zie hier het artikel van RTV Utrecht over de film.Voor de liefhebbers die eropuit gaan vanavond, alvast veel kijkplezier! Bronnen; RTV/ LantarenVenster

