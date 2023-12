De uitslag van de Astro-Top 25 van 2023!

door

Tatááá’, daar is ‘ie dan op de allerlaatste dag van het jaar, de uitslag van de Astro-top 25 van het jaar 2023, die tiende Astro Top-25 om precies te zijn. Hij heeft een nieuwe nummer 1 en wel Pink Floyd met Dark Side of the Moon. Hieronder de volledige Astro-Top 25 van 2032. Alle inzenders, bedankt voor jullie inbreng in deze Astro-Top 25!

1 Pink Floyd Dark Side Of The Moon 2 Johnny Warman Martian Summer 3 Elton John Rocket Man 4 David Bowie Space Oddity 5 R.E.M. Man On The Moon 6 Jeff Wayne The Eve Of The War 7 Four Non Blondes Spaceman Alexander Courage Startrek, The Original Theme Astrix & Avalon Moonshine Coldplay My Universe Inva Ula Tchako Diva Dance (The Fifth Element) New Model Army Qasr El Nil Bridge Pink Floyd Eclipse Sergei Rachmaninov Concerto No. 2. "Full Moon And Empty Arms" The Gathering How To Measure A Planet U2 Beautiful Day 17 David Bowie Life On Mars Train Drops Of Jupiter 19 Beth Hart Sky Full Of Clover Led Zeppelin Stairway To Heaven New Model Army The Weather Nightwish The Greatest Show On Earth Patti Smith Space Monkey Paul Barton Moonlight Sonata The Police Walking On The Moon

Bij deze ook gelijk de aankondiging dat dit de laatste Astro Top-25 is geweest. Na tien jaar is het wel genoeg geweest. December is altijd een drukke maand hier in huize Nouwen en ik doe het allemaal even tussendoor – straks weer oliebollen bakken bijvoorbeeld. Ik beloof wel dat ik eind volgend jaar zal komen met een ultieme Astro Top-25 aller tijden, samengesteld op basis van de afgelopen tien Astro Top-25’s. Voor vanavond alvast iedereen een hele fijne jaarwisseling en een goed, gezond en wolkenloos 2024 gewenst!

