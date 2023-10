Destination Cosmos is van start gegaan in de Fabrique des Lumières in Amsterdam

door



Het heet voluit de Destination Cosmos – The Immersive Space Experience. Ik zou het een immense audiovisuele tour door het heelal willen noemen en gisteravond was de première ervan, in de Fabrique des Lumières in Amsterdam, ooit een gasfabriek in het Amsterdamse stadsdeel West, nu een digitaal kunstcentrum. Als aftrap voor de digitale ruimtereis was er een openingswoord door de sterrenkundige Lucas Ellerbroek, die het pubiek wees op de geschiedenis van de grote hal waarin we ons bevonden, een hal die ooit dienst deed om de Amsterdammers van gas te voorzien en daarmee van licht. En juist dat licht is de grote vijand van de sterrenkundigen, want het zorgt voor lichtvervuiling. En het kleine beetje licht van sterren en sterrenstelsels ver weg in het heelal proberen we juist op te vangen, tegenwoordig op die plekken waar we nog geen lichtvervuiling hebben, zoals in Chili en verder weg in de ruimte. Na Ellerbroek’s inleiding begon de ‘Immersive Space Experience’, eentje die 40 minuten duurde en die een prachtige mix was van beeld en geluid – hier de playlist van de muziek. Ik vond het geweldig om te zien en te beleven. De Fabrique is een grote hal en CultureSpaces Digital, de makers van de tour, weten die hal geheel om te toveren tot een scherm waar overal wel wat te zien is, waar je ook heen kijkt. De tour leidt ons door een wereld van sterren, planeten, nevels, gaswolken en supernova’s. Van het European Space Center in Kourou (Frans-Guyana) tot de eerste stappen op de maan van Neil Armstrong en via de eerste robot ‘selfie’ van Curiosity op Mars naar Jupiter – waar JUICE onderweg naar toe is – en langs de ringen van Saturnus en verder, steeds dieper het heelal in, tot de meest recente beelden van Webb. Wat mij betreft is deze digitale reis door de ruimte een aanrader om te bekijken.

Destination Cosmos is tot en met 7 januari te zien in de Fabrique des Lumières.

OPENINGSTIJDEN

Herfstvakantie 14 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023

Iedere dag van 13:30 uur – 21:30 uur Van 30 oktober 2023 t/m 22 december 2023

Woensdag: 13:30 uur – 17:00 uur

Vrijdag & zaterdag: 13:30 uur – 21:00 uur Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Iedere dag van 13:30 uur – 21:30 uur

Tickets kan je hier bestellen.

