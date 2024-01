Japanse SLIM lander is op de maan geland, maar lijkt problemen met z’n zonnepanelen te hebben

door

De Japanse Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) onbemande maanlander is er vrijdagmiddag om 16.20 uur Nederlandse tijd in geslaagd om een landing op de maan te maken. Maar helemaal vlekkeloos is het niet verlopen, want het lijkt erop dat de lander problemen heeft met z’n zonnepanelen en daarmee met de energietoevoer. De batterijen doen het nog wel (hun levensduur is enkele uren) en dat betekent dat er nog communicatie mogelijk is met SLIM. Met de landing van SLIM op de maan is Japan het vijfde land dat er in geslaagd is een menselijk voertuig op de maan te zetten, na de Sovjet-Unie, de VS, China en India. De lander werd al in september gelanceerd met een Mitsubishi Heavy H2A raket. JAXA, de Japanse ruimtevaartorganisatie, wilde hun SLIM-maanlander tot op 100 meter nauwkeurig volgens plan laten landen en gaf het daarom de bijnaam “moon sniper”, vrij vertaald: een scherpschutter op de maan. Of SLIM precies daar geland is – in de Mare Nectaris ten zuiden van de Theophilus krater – is niet bekend. Mogelijk staan de zonnepanelen in de verkeerde stand en zijn ze niet naar de zon gericht. Aan boord van SLIM zijn nog twee kleine voertuigen, die ritjes moeten gaan maken, Lunar Excursion Vehicle 1 en 2 (LEV-1 en LEV-2). Technici van JAXA zijn nu bezig om te kijken of ze de toestand van de maanlander kunnen verbeteren. Bron: Phys.org.

