LOFAR ERIC: Gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor Europees astronomisch onderzoek van start

LOFAR ERIC (European Research Infrastructure Consortium) is vandaag officieel van start gegaan bij de eerste vergadering van de Raad van Bestuur. De wereldleidende LOFAR (LOw Frequency ARray) gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur heeft het onderzoek in de radioastronomie op lage frequenties al revolutionair veranderd; dit heeft de afgelopen tien jaar tot een stortvloed aan wetenschappelijke publicaties geleid. LOFAR ERIC is nu één enkele juridische entiteit in alle landen van de Europese Unie. De statutaire zetel van LOFAR ERIC bevindt zich in Dwingeloo, bij ASTRON (Nederlands instituut voor radioastronomie).

LOFAR ERIC zal een aanzienlijke upgrade doorvoeren van de gedistribueerde infrastructuur, en zal de astronomiegemeenschap bedienen met een geavanceerd pakket van observatie- en gegevensverwerkingsmogelijkheden, gebaseerd op zijn enorme gezichtsveld aan de hemel, ongekende gevoeligheid en beeldresolutie, en nieuwe mogelijkheden om tegelijkertijd in meerdere richtingen te observeren. Verdere ontwikkelingspaden voor de langere termijn worden onderzocht.

LOFAR ERIC, opgezet met een langetermijnperspectief, zal transparante toegang bieden tot een breed scala aan wetenschappelijke onderzoeksdiensten voor de Europese en wereldwijde gemeenschap, samenwerkingen bevorderen en onderzoekers in staat stellen om grootschalige, innovatieve projecten over wetenschappelijke domeinen na te streven, waaronder de eigenschappen van het verre jonge universum, de vorming en evolutie van sterrenstelsels, de fysica van pulsars en veranderlijke radiofenomenen, de aard van ultra-hoogenergetische kosmische deeltjes, de omstandigheden in het interstellair medium en de structuur van kosmische magnetische velden. Bovendien draagt LOFAR ERIC unieke wetenschappelijke inzichten bij aan onderwerpen met veel maatschappelijke relevantie, zoals bliksem, ionosferische verstoringen en ruimteweer. LOFAR ERIC zal toegang vergemakkelijken via zijn gebruiksvriendelijke openbaar toegankelijke archief voor het gebruik van zijn uitgebreide wetenschappelijke gegevens.

De landen die LOFAR ERIC hebben opgericht zijn Bulgarije, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland en Polen. Samenwerkingen met instituten in Frankrijk, Letland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zorgen voor verdere deelname aan de gedistribueerde infrastructuur en het onderzoeksprogramma van LOFAR. De statutaire zetel van LOFAR ERIC bevindt zich in Dwingeloo, Nederland, bij het gast-instituut NWO-I/ASTRON (Nederlands instituut voor radioastronomie; de originele ontwerper van LOFAR).

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf is er trots op dat Nederland de gastheer is van LOFAR ERIC: “Wat jaren geleden begon als een voornamelijk Nederlandse faciliteit is uitgegroeid tot een volwaardige gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur met antennestations in heel Europa. Deze krachtpatser in het Europese onderzoekslandschap zal nieuwe onderzoekssamenwerkingen in heel Europa stimuleren. Er zullen nieuwe en spannende ontdekkingen worden gedaan over de oorsprong en samenstelling van ons universum. Ik kijk er echt naar uit.”

“De oprichting van LOFAR ERIC consolideert de wereldleidende excellentie voor Europa in een belangrijk onderzoeksveld”, zegt Dr. René Vermeulen, oprichtend directeur van LOFAR ERIC. “Met zijn ongeëvenaarde gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur en zijn robuuste pan-Europese partnerschap treedt LOFAR ERIC toe tot de Europese onderzoeksruimte als een krachtpatser in de voorhoede van de astronomische wetenschap en technologie, met het potentieel om bij te dragen aan bredere complexe uitdagingen.” Bron: ASTRON.

