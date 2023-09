Ja dat kan ook, neutraal waterstof in de Melkweg waarnemen met een… wok

Tsja, je moet er maar opkomen. Alle grote enkelvoudige radiotelescopen hebben een schotelvorm, een grote kom met een centraal brandpunt, van de kleine radiotelescoop van Dwingeloo uit de jaren vijftig tot de supergrote Chinese FAST telescoop van nu (zie fote hierboven). Wokken hebben ook een schotelvorm, dus waarom geen wok gebruiken om een radiotelescoop van te bouwen? En dat hebben vier Chinese sterrenkundigen van de universiteit van Hongkong gedaan! Middels het educatieve experiment genaamd Wok the Hydrogen (WTH) hebben ze voor $ 150 een keukenwok plus elektronika gekocht en daar een heuse radiotelescoop van gebouwd. En om het helemaal compleet te maken hebben ze daarmee neutraal waterstofgas in de Melkweg, dat een golflengte van 21 cm (frekwentie 1420,4 MHz) heeft, waargenomen! Vanuit de dichtbevolkte stad Hongkong waren Leo Fung en zijn collega’s in staat om in het waterstofgas snelheidsvariaties te meten met een grootte van ∆v ≈ ±20 km s-¹.

Hier het vakartikel waatrin het experiment en de resultaten ervan beschreven staan.

Bron was deze tweet:

Wok The Hydrogen ! In this paper they describe how they measure galactic neutral hydrogen (21 cm line) using an antenna made from a wok. The cost including the readout system is ~ $150 https://t.co/IRnC3SxN9r https://t.co/pZVZEx5giv

