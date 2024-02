Saturnus’ kleine maan Mimas – look-a-like van de Deathstar – blijkt een ondergrondse oceaan te hebben

door

Door goed te kijken naar de baan en rotatie van Mimas, een kleine maan van Saturnus, zijn sterrenkundigen er achter gekomen dat er 20 tot 30 km onder de ijskorst van deze maan een ondergrondse vloeibare oceaan zit. Het team, dat onder leiding stond van Valéry Lainey (Observatoire de Paris-PSL), heeft gegevens bestudeerd die verzameld waren met NASA’s Cassini ruimteverkenner, die jarenlang van dichtbij Saturnus, diens ringen en meer dan 140 (!) manen heeft waargenomen. Mimas werd in 1789 ontdekt door de Engelse sterrenkundige William Herschel en we kennen de sterk bekraterde maan vooral door de enorme krater Herschel (Ø 130 km, de maan zelf heeft een diameter van 400 km), die ‘m sterk doet lijken op de Deathstar, het enorme ruimteschip dat in staat was planeten op te blazen uit de Star Wars filmserie.

Men denkt dat de helft van Mimas’ volume gevuld is met de oceaan. In absolute termen is dat maar 1,2 tot 1,4% van de aardse oceanen, maar dat komt omdat de aarde veel groter is. De oceaan is nog niet zo oud, naar schatting tussen de 5 en 15 miljoen jaar oud. De temperatuur in de oceaan, die vermoedelijk met water gevuld is, zou tegen het vriespunt aanzitten, maar tegen de kern van Mimas aan moet de temperatuur hoger zijn. Het bestaan van de oceaan werd ontdekt door zeer minutieuze metingen aan de baan en rotatie van Mimas, gedaan met Cassini. Mimas heeft geen scheuren en geisers zoals Saturnus’ maan Enceladus en Jupiter’s maan Europa wel hebben. Kennelijk kunnen dus ook kleine manen zonder noemenswaardige geologische activiteiten een ondergrondse oceaan hebben.

Meer informatie is te vinden in het vakartikel van Valery Lainey, A recently formed ocean inside Saturn’s moon Mimas, Nature (2024).

Bron: Phys.org.

