Boek in aantocht – Met een verrekijker het heelal in

Al jaren liep ik met het idee rond een boek te schrijven over sterrenkijken met een verrekijker. En warempel, nu heb ik het nog gedaan ook! In ‘Noordboek ‘ heb ik een uitgever gevonden die het boek gaat produceren en op de markt gaat brengen. Als het goed is, zal het in mei 2024 overal verkrijgbaar zijn. Govert Schilling was zo vriendelijk om een voorwoord te schrijven, dus alles staat goed in de startblokken!

Met ingang van morgen zal ik op Astroblogs gebeurtenissen aan de sterrenhemel benoemen, die mooi zijn om met een verrekijker te bekijken, zoals planeetsamenstanden en komeetverschijningen. Dit soort actuele informatie zal het boek niet bieden. Ook zal ik iedere maand een ‘verrekijker deepsky object van de maand’ eruit lichten.

Waarom sterrenkijken met een verrekijker?

Wie geïnteresseerd raakt in het heelal en sterrenkijken wil al gauw een telescoop aanschaffen. En terecht, want zelfs een kleine telescoop verzamelt al zoveel licht dat je er miljoenen sterren mee kunt zien. Daarbij komen ook nog eens vele duizenden andere hemelobjecten binnen je bereik, zoals nevels, sterrenhopen en melkwegstelsels. En, niet te vergeten: de maan en de planeten uit ons eigen zonnestelsel zijn geweldige blikvangers.

Dat klinkt allemaal fantastisch. Maar helaas wordt vaak overschat wat je met een telescoop kunt zien. En het kost best veel tijd en moeite om een telescoop op te zetten en interessante objecten te vinden. Het is mijn ervaring, dat mensen die voor het eerst door een telescoop kijken vooral bij de maan en Saturnus een echte ‘wauw-beleving’ hebben. Bij andere objecten wil het nog wel eens tegenvallen. De vele schitterende heelalfoto’s in de media – ook hier op astroblogs – zetten je op het verkeerde been. Die foto’s worden genomen met geavanceerde apparatuur en met (zeer) lange belichtingstijden, tot aan (vele) uren toe. Tel daar nog een uitgebreide digitale nabewerking bij op en je begrijpt dat het eindresultaat vele malen spectaculairder is dan wat je door een telescoop zelf ziet. Sterker nog: vaak is het object op de foto niet eens zichtbaar voor het ongeoefende oog, ook al kijk je door dezelfde telescoop/lens als waar de foto mee is gemaakt.

Aan de andere kant onderschat men meestal wat je met een eenvoudige verrekijker aan de hemel kunt zien. Zo’n klein apparaat, dat maar een beetje vergroot, dat haalt toch niet veel uit in het gigantische heelal? De meeste mensen komen niet eens op het idee om hun verrekijker in de nacht eens omhoog te richten. Toegegeven, een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld de ringen van Saturnus, zul je in je verrekijker niet zien. Maar het zal je misschien verbazen dat er astronomische objecten zijn waarbij een verrekijker júist het meest geschikte waarneeminstrument is.

Om terug te komen bij de vraag: Waarom sterrenkijken met een verrekijker? Wel, hierom: een verrekijker heeft een groot beeldveld, is transportabel, is snel inzetbaar en snel weer op te ruimen. Het kijken met twee ogen is fijn, je hoeft niet één oog dicht te knijpen en je ziet ook daadwerkelijk meer als beide ogen samenwerken om één beeld te maken. Verder is een verrekijker makkelijk in gebruik, hoeft niet veel te kosten en … er is ontzettend veel mee te zien!

Wordt vervolgd.

