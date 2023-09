Deep Space missie naar de asteroïde Psyche uitgerust met modern lasersysteem voor het testen van snellere communicatie op ruimtemissies

door

NASA lanceert op 5 oktober a.s. zijn missie naar de metaalrijke asteroïde (16) Psyche. (16) Psyche ligt op een afstand van maar liefst 497 miljoen km van de aarde. De missie zal een nieuw lasercommunicatiesysteem genaamd ‘Deep Space Optical Communications-systeem’ (DSOC). aan boord hebben dat, aldus NASA, belooft een ware revolutie teweeg zal brengen voor verre ruimtemissies betreffende transmissiesnelheden van dataverkeer. Reeds tientallen decennia moeten deep-space ruimtemissies zich ‘behelpen’ met ouderwetse X-band radiosystemen, waardoor tot op de dag van vandaag zowel bemande als robotische deep-space missies te ‘lijden’ hebben onder bandbreedtes c.q. transmissiesnelheden die zeer klein en traag zijn. Het kan bijvoorbeeld wel anderhalf uur duren om één enkel hoog-resolutiebeeld van NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter te verzenden, en het downloaden van de gegevens van de vlucht langs Pluto door de New Horizons duurde 16 dagen.

Lancering

De lancering naar Psyche zal op donderdag 5 oktober om 16;38 NL’se tijd (10.38 EDT) zijn, vanaf lanceercomplex 39A in het Kennedy Space Center, Florida. Er wordt een SpaceX’ Falcon heavy-raket voor gebruikt. NASA’s Launch Services verzorgt de lancering, en in het kader van de Psyche-missie wordt er door NASA een evenement georgniseerd waarvoor je je kunt opgeven. NASA schrijft ‘Grijp de kans om de lancering van #MissionToPsyche te zien en te delen. Er worden maximaal 35 gebruikers van social media geselecteerd om dit tweedaagse evenement (4-5 oktober 2023) bij te wonen en deze gelukkigen krijgen toegang die vergelijkbaar is met de pers.’ Bronnen: NASA, NASA’s Psyche Blog, JPL, NASA lasercommunicatie programma, GSFC, Astroblogs laserontvanger DSN



