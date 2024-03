Alle stof tot 3000 lichtjaar driedimensionaal in kaart gebracht

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om het stof tussen de sterren in de Melkweg tot een afstand van 3000 lichtjaar driedimensionaal in kaart te brengen. Het interstellaire medium tussen de sterren bestaat voor circa 1% uit stof, de rest is gas. Maar liefst 30% van alle infraroodstraling van sterren wordt door dat stof verstrooid, dus het is belangrijk om precies te weten waar zich dat stof bevindt. Stof verstrooid niet alleen straling, maar kan het ook nog absorberen, zodat het de doorgang van licht hindert. Licht met kortere golflengten wordt meer geabsorbeerd dan licht met langere golflengten, dus dat zorgt er voor dat sterren roder lijken te zijn.

A Parsec-Scale Galactic 3D Dust Map out to 1.25 kpc from the Sunhttps://t.co/x9lHV1EhiO Aims: We aim to construct a new 3D map of the spatial distribution of interstellar dust extinction out to a distance of 1.25kpc from the Sun. pic.twitter.com/X6PjrDhBeo — Elmar Klausmeier (@eklausmeier) October 8, 2023

Gordian Edenhofer (Max Planck Institute for Astrophysics) en zijn team hebben de gegevens van de Europese ruimtetelescoop Gaia bestudeerd en ze hebben een driedimensionale kaart weten te maken van de verdeling van het stof tot een afstand van 1,25 kiloparsec, zeg ruim 3000 lichtjaar (1 pc is 3,26 lichtjaar). De resolutie van de kaart is nog nooit zo groot geweest.

Meer over het stof in de Melkweg vind je in het vakartikel van Gordian Edenhofer et al, A parsec-scale Galactic 3D dust map out to 1.25 kpc from the Sun, Astronomy & Astrophysics (2024).

