Baanbrekend onderzoek onthult geheimen van planeetgeboorte rond tientallen sterren

door

Een team van astronomen, met onder andere een Nederlandse docent aan een middelbare school, publiceert vandaag beelden van meer dan tachtig jonge sterren, waaromheen mogelijk planeten aan het ontstaan zijn. De opnamen vormen een van de grootste inventarisaties van planeet-vormende schijven ooit. De onderzoekers publiceren hun directe inkijkje in de kraamkamers van planeten in drie artikelen in het vakblad Astronomy & Astrophysics.

De opnamen zijn vastgelegd met het mede in Nederland ontwikkelde SPHERE-instrument op de Very Large Telescope (VLT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in Chili. De nieuwe beelden bieden sterrenkundigen een schat aan gegevens om het vraagstuk van de planeetvorming te ontrafelen.

Deeltijddocent

De hoofdauteur van een van de onderzoeksartikelen is Per-Gunnar Valegård. Hij promoveerde onlangs aan de Universiteit van Amsterdam naast zijn baan als deeltijddocent aan de International School Hilversum. Een promoverende docent is in Nederland een zeldzame combinatie. Valegård hoopt dat de beelden zijn leerlingen zullen inspireren om in de toekomst wetenschapper te worden. “Het is bijna poëtisch dat de processen die ons dichter bij de vorming van planeten, en uiteindelijk ook het ontstaan van leven in ons zonnestelsel leiden, zo wonderschoon zijn.”

Overstap van ster naar stervormingsgebieden

“Dit is echt een omslag binnen ons onderzoeksgebied,” zegt Christian Ginski, hoofdauteur van een van de andere onderzoeksartikelen. Ginski was eerder onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden en is nu docent aan de Universiteit van Galway (Ierland). “We hebben de overstap gemaakt van de studie van afzonderlijke stersystemen naar dit enorme overzicht van complete stervormingsgebieden.” Bron: Astronomie.nl.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...