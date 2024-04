De maan krijgt een eigen tijdzone

door

NASA gaat ‘een nieuwe tijd’ vaststellen voor de maan, daar de tijd daar sneller wegtikt dan op aarde. Met een uniforme tijdzone kunnen ruimtevaartorganisaties nauwkeuriger navigeren op de maan. Daar er minder zwaartekracht op de maan is, gaat de tijd daar sneller dan hier op aarde; namelijk 58,7 microseconden per dag. NASA moet dus, samen met andere organisaties op zoek naar een nieuwe klok voor de maan. Dit alles ook met het oog op komende maanmissies, zoals Artemis. In het Celestial Time Standardization Policy van het Witte Huis staat de opdracht aan NASA over deze ‘Coordinated Lunar Time te lezen. Met de nieuwe klok kunnen ruimtevaartorganisaties nauwkeuriger navigeren op de maan. Vincent Icke, astrofysicus aan Sterrewacht Leiden stelt aan het AD “Het is een soort tomtom voor de maan” En vervolgt “Een GPS-systeem meet onze afstand ten opzichte van een aantal satellieten. Om je exacte plaats te bepalen, moet je weten hoe lang een signaal onderweg is. Dit heeft te maken met de relativiteitstheorie van Einstein. Als je geen rekening houdt met de relativiteitstheorie, zit een navigatiesysteem er per dag 43 km naast. Om dit te corrigeren, heb je dus goede klokken nodig. De atoomklok voor de aarde wordt bijgehouden door een bureau in Parijs. Maar voor de maan bestaat zo een klok nog niet”, aldus Icke. Waar de nieuwe maantijd precies moet beginnen, is iets dat NASA nog moet uitzoeken. Bronnen; AD, NASA, Phys.org, WhiteHouse.gov