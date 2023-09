De échte reden waarom een bemande maanmissie à la Apollo zo lang op zich heeft laten wachten

Het Apollo-programma van NASA met de bemande maanmissies als ultiem doel, trapte officieel af in 1961, en resulteerde erin dat astronaut Neil A. Armstrong (1930-2012) als eerste mens op de maan stond op 20 juli 1969 . Aan dit NASA-programma kwam definitief een einde in 1972 met de vlucht van de Apollo 17. NASA’s maanprogramma bestond feitelijk uit drie fasen, Mercury, Gemini en Apollo. Inmiddels is het alweer dik vijftig jaar geleden dat er een bemande maanmissie met maanlanding plaatsvond. Maar ondanks dat er een keur aan ambitieuze, bemande en robotische ruimtevaartprojecten van de grond zijn gekomen, heel letterlijk, zoals het ISS en de robotische Mars-missies, van een keur aan landen, plus dat NASA in 2019 de Artemis-maanmissies heeft aangekondigd, brandt er de afgelopen tijd ook weer de heikele kwestie op dat deze bemande maanlandingen van NASA ‘ wel eens nooit gebeurd zouden kunnen zijn’ ofwel ‘in scene gezet zijn’, kortom dat de landingen van mensen op de maan allemaal ‘fake-nieuws’ is geweest. Want waarom ‘keren we dan nog steeds niet terug’, en moet dit zo lang duren, terwijl onze technologie er alleen op vooruit is gegaan?

Space shuttle, maidentraip STS-1, met astronauten John W. Young en Bob L. Crippen

De shuttle kwam er en de Space shuttle’s maidentrip was een primeur in al zijn facetten. Nooit eerder was een testvlucht gedaan die direct bemand was. In 1981, op 12 april, stegen de zeer ervaren astronaut John W. Young (Apollo 10 en 16) en Bob L. Crippen (Apollo-Soyuz) op vanaf het KSC, Florida, met het gigantische booster/ruimteveer STS-systeem, de shuttle genaamd Columbia, om uiteindelijk twee dagen later te landen op het Edwards Airforce Base in Nevada. De missie was geslaagd, en lees bijvoorbeeld het boek ‘Forever Young’ met een prachtig gedetailleerd verslag van John W. Young over ‘zijn’ STS-1-missie. Het was een succesvolle vlucht, deze STS-1, en de shuttle werd opgetogen aangekondigd door NASA als een enorme vooruitgang, vanaf nu zou het zorgen voor een veilige, frequente en betaalbare toegang tot de ruimte. Je zou kunnen stellen dat de ruimte ‘gedemocratiseerd’ werd en ontdaan van z’n ‘exclusief en elitair’ label. Echter, ondanks dat er zelfs aangekondigd werd dat de Space shuttle minstens 1 x per week zou gaan vliegen en dit tegen de kosten van 20 miljoen USD per lancering, kwam er helaas niet veel van terecht. De Space shuttle vloog een totaal van 135 vluchten, en twee hiervan zijn in een totale tragedie geëindigd, waarbij veertien astronauten omkwamen. Naar schatting kostte het Space shuttle zo een 209 miljard USD (2010), wat de kosten per vlucht opleverde van bijna 1,6 miljard dollar (2010). En de shuttlevloot heeft nooit meer dan negen missies in één jaar uitgevoerd.