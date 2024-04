NASA presenteert Europa Clippers’s kosmische boodschap voor maan Europa

Een gelaagde ‘Message in a Bottle’, ‘Europa Clipper Vault Plate’ Zoals ik recent eerder berichtte in een blog over de Europa Clipper missie, vertoont de maan Europa sterke aanwijzingen voor een oceaan onder zijn ijskoude korst, met meer dan tweemaal de hoeveelheid water van alle oceanen op aarde samen. De driehoekige metalen plaat op het ruimtevaartuig zal die verbinding met de aarde op verschillende manieren eren. De kern van de plaat is de gravure van het gedicht ‘In Praise of Mystery: A Poem for Europa’, samen met een chip met 2,6 miljoen, door het publiek ingediende, namen, en deze chip zal op zijn beurt het middelpunt vormen van een illustratie van een fles te midden van het Jupiterstelsel – een verwijzing naar NASA’s ‘Message-in-a-Bottle’-campagne.

In de geest van de Golden Records van het Voyager-ruimtevaartuig, dat geluiden en beelden bevat om de rijkdom en diversiteit van het leven op aarde over te brengen, wil de gelaagde boodschap op de Europa Clipper tot de verbeelding spreken en een verenigende visie bieden. Lori Glaze, directeur van de Planetary Science Division op het NASA-hoofdkwartier in Washington, stelt “De plaat combineert het beste dat de mensheid in het hele universum te bieden heeft: wetenschap, technologie, onderwijs, kunst en wiskunde. De boodschap van verbinding via water, essentieel voor alle vormen van leven zoals wij die kennen, illustreert perfect de band van de aarde met deze mysterieuze oceaanwereld die we willen verkennen.”

Europa Clipper missie, Drake Equation, Ron Greeley

In 2030 zal, na een reis van 2,6 miljard kilometer, de Europa Clipper in een baan om Jupiter gaan draaien, waarbij hij 49 keer een flyby langs Europa zal maken. De Europa Clipper zal m.b.v. een krachtige reeks wetenschappelijke instrumenten gegevens gaan verzamelen over de ondergrondse oceaan van de maan, de ijskorst, de dunne atmosfeer en de ruimteomgeving. De elektronica voor die instrumenten is ondergebracht in een enorme metalen kluis die is ontworpen voor bescherming tegen straling. Het belangrijkste doel van Europa Clipper is om te bepalen of er plaatsen op Europa zijn te vinden, waar leven, zoals wij dat kennen, mogelijk is. De EC missie gaat o.a. de dikte van de ijzige korst van de maan bepalen, de interacties tussen het oppervlak en de oceaan eronder onderzoeken, en de samenstelling ervan karakteriseren. De gedetailleerde verkenning van Europa zal wetenschappers helpen het astrobiologische potentieel voor bewoonbare werelden buiten onze planeet beter te begrijpen. Zie meer, in deze recente Astroblog, over de aanstaande NASA-missie ‘Europa Clipper’ waarin ik meldde hoe planetair onderzoekers een belangrijke ontdekking hadden gedaan over de zoektocht naar buitenaards leven, en hoe dit betrekking had op de Europa Clipper missie.