Europa Clipper’s instrumenten blijken tekenen van leven te kunnen detecteren in een enkele ijskorrel

De aanstaande NASA-missie ‘Europa Clipper’ die naar Jupiter’s maan Europa gaat afreizen, zou mogelijk al in 2030 buitenaards leven in één enkele cel kunnen detecteren. Deze ontdekking is gedaan door een team van planetair wetenschappers van de Universiteit van Washington en de Freie Universität Berlin, dat een experiment heeft uitgevoerd om te zien of de instrumenten van Europa Clipper microben konden detecteren die in ijskorrels waren ingekapseld. Europa Clipper is een ruimtesonde die gepland staat voor lancering in oktober 2024, en wordt ontwikkeld om de maan Europa te bestuderen via flyby’s terwijl het zich in een baan rond Jupiter bevindt. De Europa Clipper zal rond april 2030 bij Europa aan te komen. De Europa Clipper zal vervolgstudies uitvoeren op de onderzoeken die de sonde Galileo gedurende zijn acht jaar (1995 – 2011) heeft uitgevoerd, en aanwijzingen gaf voor een mogelijke ondergrondse oceaan. Nu heeft een laboratoriumexperiment aangetoond dat instrumenten aan boord van de Europa Clipper, gevoelig genoeg zijn om een enkele levende cel in een enkele ijskorrel te detecteren. De ijzige manen van de gasreuzen in ons zonnestelsel, zoals Europa, lijken de meest veel belovende plekken te zijn om leven, zoals wij dat kennen, te vinden.