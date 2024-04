Ten dode opgeschreven komeet gefotografeerd tijdens de totale zonsverduistering

door

Op 8 april vond er een totale zonsverduistering plaats in Mexico, de VS en Canada. Maar op 8 april was er ook nog iets anders te zien: een komeet vlak bij de zon, die ten dode opgeschreven was. Het Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) van ESA en NASA, dat al sinds 1996 (!) de zon in de gaten houdt, ontdekt regelmatig kometen die in de buurt van de zon komen, zoals pas nog het 5000e exemplaar wat hij ontdekte. Die 8e april draaide het om SOHO-5008, yep de 5008e komeet die SOHO had ontdekt. Karl Battams (US Naval Research Lab) had al voorspeld dat de komeet tijdens de verduistering zichtbaar zou worden en het lukte Petr Horálek (Institute of Physics in Opava, Tsjechië) om vanuit Mexico de totaal verduisterde zon én dr vlakbij komeet SOHO-5008 te fotograferen! Kort nadat de foto gemaakt werd onderging de komeet z’n lot: hij kwam zo dicht bij de zon dat hij helemaal uiteenviel en verdampte. Bron: ESA.