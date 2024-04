De totale zonsverduistering van 8 april gezien vanuit de ruimte

door

Het zal niemand ontgaan zijn dat er een gisteren een totale zonsverduistering was, zeker als je in de Verenigde Staten was. Daar en in de buurlanden Mexico en Canada hebben miljoenen mensen de eclips gadegeslagen, voor zo ver de bewolking meewerkte. Maar in de ruimte werd de totale zonsverduistering ook gezien en wel onder andere door de Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES-16), die precies kon vastleggen hoe de schaduw van de maan van 16.00 tot 23.00 uur onze tijd over het Amerikaanse vasteland trok. In de video hieronder is dat prachtig te zien.

ESA’s Proba-2 satelliet zag de verduistering ook, alleen gezien vanaf het punt in de ruimte waar die satelliet zich bevond – 700 km boven de aarde – was het geen totale zonsverduistering, maar een gedeeltelijke. Ook die gebeurtenis is door de camera aan boord van Proba-2 vastgelegd en daarvan zie je de video hieronder.

Bron: ESA + ESA.