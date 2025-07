De Sikkelnevel vanuit het Sagittarius observatorium

door

De Sikkelnevel (NGC 6888, Caldwell 27, Sharpless 105) is een emissienevel in het sterrenbeeld Zwaan, op pakweg 4700 lichtjaar van de Aarde. Hij werd op 15 september 1792 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel. Ik heb ‘m vorige week drie keer gefotografeerd en wel bijna twee uur bij elkaar (38 x drie minuten om precies te zijn). Deze nevel is gevormd door schokgolven die ontstonden toen een langzame en snelle sterrenwind botsten. De sterrenwinden werden uitgestoten door de Wolf-Rayetster WR 136 (HD 192136), een zeer zware en hete ster die enorm snel massa verliest. Men verwacht dat ‘ie binnen enkele honderduizenden jaren als supernova zal exploderen. De ster wordt ook wel V1770 Cyg genoemd en ik heb ‘m in mijn foto opgezocht en met een geel pijltje aangegeven:

De foto’s heb ik gemaakt met mijn astrosetup (zie eerdere blogs daarover) vanuit m’n tuintje in Dordrecht – het ⭐Sagittarius Observatorium⭐. Voor de stacking en bewerking van de 38 foto’s heb ik Siril, GraXpert en Gimp gebruikt. Hieronder nog even de Astrometrie van de Sikkelnevel.