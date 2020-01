‘Eyeing Moon’ het 48ste NASA astronauten korps ontvangt diploma

door

Op vrijdag 10 januari j.l. vond de allereerste publieke astronaut diploma uitreiking in de geschiedenis van NASA plaats. De ceremonie was in het Johnson Space Center te Houston De groep van 13 kersverse astronauten, zeven mannen en zes vrouwen, werd twee jaar geleden geselecteerd uit 18.000 kandidaten, een recordaantal. De twee jarige basisopleiding had als motto ‘Eyeing Moon’, dit met het oog op de Artemis bemande maanmissies maar ook stond de opleiding in het teken van ISS, Gateway, een orbitaal ruimtestation en Marsmissies. Het dertiental vertegenwoordigt een breed scala aan achtergronden en specialiteiten, van piloten tot wetenschappers, ingenieurs en artsen.

De astronautengroep, door NASA bijgenaamd ‘Turtles’ (schildpadden), droeg blauwe overalls en nam hun zilveren astronaut spelden tijdens de ceremonie in ontvangst. De traditie van het uitdelen van spelden gaat terug tot de Mercury 7-astronauten die werden geselecteerd in 1959, waarbij deelnemers hun gouden spelden ontvingen zodra ze hun eerste ruimtevluchten hadden voltooid. Na te zijn geselecteerd in 2017, completeerde de dertien o.a. een onderwater training in NASA’s drijflab, robotica, systeem engineering m.b.t. het Internationale ruimtestation, leerden ze een T-38 straaljager besturen en volgden ze een taalcursus Russisch.

Twee van de 13 astronauten zijn afkomstig van het Canadian Space Agency (CSA), het CSA neemt al sinds 1983 deel aan een gezamenlijk trainingsprogramma met de VS. NASA hoofd Jim Bridenstine zei in zijn speech: “Ze zijn de beste van de beste: ze zijn zeer gekwalificeerd en zeer divers, en ze vertegenwoordigen heel Amerika,” De groep bestaat onder meer uit de eerste Iraans-Amerikaanse astronaut, Jasmin Moghbeli, helicopterpilote en MIT ingenieur, geoloog Jessica Watkins, Raja Chari, luchtmacht kolonel, Frank Rubio, een arts en Blackhawk piloot, Johnny Kim, Navy SEAL en arts. De CSA astronauten zijn Joshua Kutryk, een luitenant-kolonel van de Canadese luchtmacht, en Jennifer Sidey-Gibbons, assistent-professor van de Universiteit van Cambridge.

Ze zijn de eerste lichting afgestudeerde astronauten sinds NASA aankondiging maakte van het return-to-the-Moon Artemis programma. Deze missie is erop gebrand om tegen 2024 een man en een vrouw op de maan te doen landen en een orbitaal ruimtestation op te zetten. Onderdeel van de training van de groep was daarom het bestuderen van de bouwstenen van dat programma, die nog volop in ontwikkeling zijn: de Space Launch System-raket, de Orion-crew capsule en het Gateway-ruimtestation. Maar NASA heeft al gezegd dat de bemanning van de eerste maanmissie, Artemis 3, zal worden geselecteerd uit eerder afgestudeerden. Credits; NASA