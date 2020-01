De Koe heeft vermoedelijk een magnetar gebaard

door

Over de bijzondere supernova AT2018cow, bijgenaamd ‘De Koe’, heb ik jullie in 2018 geïnformeerd – lees de blog over waarom ‘ie zo bijzonder is. Vervolgonderzoek met 21 telescopen[ ] van het European VLBI Network (EVN) door een internationaal team sterrenkundigen onder leiding van Prashanth Mohan (Shanghai Astronomical Observatory, China) laat zien dat De Koe vermoedelijk een magnetar heeft ‘gebaard’, een snel ronddraaiende neutronenster met een zeer sterk magnetisch veld. Als supernovae een ‘gewone’ pulsar achterlaten, zonder dat sterke magnetische veld, dan heeft zo’n pulsar een zeer snel bewegende (‘relativistische’) straalstroom of jet. Maar Mohan en z’n team konden bij in de radiogloed van het restant van De Koe geen signalen vinden van zo’n straalstroom. Verdere aanwijzingen in die gloed wijzen erop dat er een object moet zijn met een zeer sterk magnetisch veld, dus vandaar het vermoeden van de aanwezigheid van een magnetar. Dat biedt de mogelijkheid dat De Koe ook een bron van ‘Fast Radiobursts’ (FRB’s) kan zijn, want die houden ook verband met magnetars. Kortom, nieuwe inzichten in het vervolg van de bijzondere supernova De Koe. Hier het vakartikel dat ze erover schreven:

Prashanth Mohan, Tao An, and Jun Yang. The Nearby Luminous Transient AT2018cow: A Magnetar Formed in a Subrelativistically Expanding Nonjetted Explosion. 2020, ApJL, 888, 24

Bron: Jive.