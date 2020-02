Voyager 2 kampt met technische storing

door

NASA’s Voyager 2, de ruimtesonde die momenteel zo een 18 miljard km van de aarde verwijderd is, had afgelopen 25 januari j.l. te maken met een technische storing. Door onbekende redenen deactiveerde de beveiligingssoftware wetenschappelijke instrumenten aan boord en NASA ingenieurs zijn sindsdien druk doende om de storing te verhelpen. Voyager 1 en 2 zijn gelanceerd in 1977 en bevinden zich beide in de interstellaire ruimte, waardoor ze de meest verre door de mens gemaakte objecten in het zonnestelsel zijn. Ondanks de storing is er tussen de sonde en het JPL van NASA te Pasadena, Californië nog wel communicatie en ontvangen de missie ingenieurs telemetrie gegevens.

In de Voyagers zijn meerdere protectiesystemen ingebouwd om het ruimtevaartuig automatisch acties te laten ondernemen om zichzelf te beschermen indien zich mogelijk schadelijke omstandigheden voordoen. Op 25 januari j.l. was het de bedoeling dat de Voyager 2 was een rotatie manoeuvre zou maken van 360 graden met als doel het ingebouwde magnetisch veldinstrument te kalibreren. Echter, vanwege een tot nu toe onbekende reden, voerde de Voyager 2 deze manoeuvre niet uit. Analyse van de telemetrie van de Voyager 2 gaf aan dat deze onverklaarbare vertraging in de uitvoering van zijn manoeuvrecommando’s per ongeluk twee systemen activeerde die tegelijkertijd relatief veel vermogen verbruiken. NASA stelde dat dit ervoor zorgde dat de ruimtesonde zo te veel van de beschikbare stroom verbruikte wat de automatische beveiligingssoftware aan boord heeft geactiveerd. De beveiligingssoftware schakelde vervolgens de wetenschappelijke instrumenten van Voyager 2 automatisch uit om het vermogenstekort te compenseren.



Vanaf 28 januari hebben Voyager-technici met succes een van de stroomslurpende systemen uitgeschakeld en de wetenschappelijke instrumenten weer ingeschakeld, maar zijn ze nog niet doorgegaan met het nemen van gegevens. Het team beoordeelt nu de status van de rest van het ruimtevaartuig en werkt eraan het weer normaal te laten functioneren. Het heeft het team enkele dagen gekost om de huidige situatie te beoordelen, voornamelijk vanwege de afstand van Voyager 2 tot de aarde – ongeveer 18,5 miljard km. Communicatie, die met lichtsnelheid reist, duurt ongeveer 17 uur om de sonde te bereiken, en het duurt nog eens 17 uur voordat de sonde ‘antwoordt’ naar de aarde. Dientengevolge moeten missie-ingenieurs ongeveer 34 uur wachten om erachter te komen of hun commando’s het gewenste effect op het ruimtevaartuig hebben gehad.

De noodzaak om stroom te besparen is groot. NASA kan tenslotte Voyager 2 onmogelijk bijtanken. De stroomvoorziening van Voyager komt van een radio-isotoop thermo-elektrische generator (RTG), die warmte van het verval van een radioactief materiaal, i.d. plutonium, omzet in elektriciteit om de sonde van stroom te voorzien. Vanwege het natuurlijke verval van het materiaal in de RTG daalt het stroombudget van Voyager 2 (en ook de ‘1’) met ongeveer 4 watt per jaar, dus een daling van 40 procent, wat niet zo verrassend is gezien het werk dat ze de afgelopen vier decennia hebben verricht. Vorig jaar hebben ingenieurs de primaire verwarming voor het Voyager 2-cosmic ray instrument uitgeschakeld om dit vermogensverlies te compenseren, maar het instrument blijft actief.

Naast het beheren van de stroomvoorziening van de Voyagers, moeten missie ingenieurs ook de temperatuur van bepaalde systemen op het ruimtevaartuig beheren. Als de brandstofleidingen van het ruimtevaartuig bijvoorbeeld zouden bevriezen en breken, zou Voyager zijn antenne niet langer naar de aarde kunnen richten om gegevens te verzenden en opdrachten te ontvangen. De temperatuur van het ruimtevaartuig wordt gehandhaafd door verwarmingssystemen of door gebruik te maken van overtollige warmte van andere instrumenten. Dergelijke storingen zijn in de komende jaren meer te verwachten, de brandstofreserves van de Voyagers raken dan uitgeput, en dan is het einde verhaal. De twee pionier sondes zijn samen op missie in de verre ruimte om wetenschappers een uniek beeld van ons eigen zonnestelsel te bieden. Beide sondes begonnen hun reis in 1977, en de snellere Voyager 1 maakte de sprong in de interstellaire ruimte in 2011, de ‘2’ volgde zeven jaar later in 2018. Bronnen: NASA / New Atlas