‘Burgerwetenschappers’ ontdekken bijzondere dubbelster, twee bruine dwergsterren bij elkaar

door

‘Burgerwetenschappers’[ ] zijn erin geslaagd om een bijzondere dubbelster te ontdekken, een systeem dat bestaat uit twee bruine dwergsterren, mislukte sterren eigenlijk. De dubbelster (WISE2150-7520AB genaamd) werd ontdekt in het kader van het citizen science project Backyard Worlds: Planet 9, ook een Zooniverse-project. Bij dat project speuren amateurs en belangstellenden – bij elkaar zo’n 50.000 mensen wereldwijd – de gegevens af verzameld met NASA’s Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE), op zoek naar om onbekende hemelobjecten, zoals de hypothetische Planeet Negen. In juni 2018 zagen ze op Backyard Worlds foto’s een tweetal objecten, die snel bewogen ten opzichte van de achtergrondsterren.

Verder onderzoek in december 2018 met de Baade Magellan telescoop in Chili, uitgerust met de FIRE spectrograaf, bracht aan het licht dat het gaat om twee bruine dwergsterren, de ene van de koudste klasse van bruine dwergen, T8, de ander iets warmer en lichtsterker, L1 klasse. Bruine dwergen zijn te licht om in hun kern waterstof te laten ‘verbranden’ via kernfusie en daarom geven ze amper licht (ze kennen wel een bescheiden fusie van deuterium en lithium). Op basis van waarnemingen met ESA’s Gaia telescoop kon men zien dat beide dwergsterren op 78 lichtjaar van de aarde staan, da’s heel dichtbij. De T8 dwerg is 34 keer zo zwaar als Jupiter en de L1 dwerg heeft 72 keer diens massa. Beide bruine dwergen staan 51 miljard kilometer van elkaar vandaan, da’s 341 keer de afstand aarde-zon. Men schat de ouderdom van de dwergen op enkele miljarden jaren. En da’s dan meteen het bijzondere van het systeem, want ondanks hun grote onderlinge afstand en geringe massa’s draaien ze nog steeds rondjes om hun gemeenschappelijk zwaartepunt. Hier het vakartikel over de twee bruine dwergsterren, verschenen in The Astrophysical Journal. Bron: Eurekalert.