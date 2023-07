Ster ontdekt die nauwelijks warmer is dan een pizzaoven, radiostraling uitzendend

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om de koudste ster te ontdekken die nog radiostraling uitzend. In feite gaat het om een mislukte ster, een bruine dwerg – een ‘ster’ te licht om tot fusie in z’n kern te komen en te zwaar om een planeet te zijn. De bruine dwergster heet WISE J0623 en hij heeft de omvang van Jupiter, maar hij heeft een magnetisch veld dat veel sterker is dan dat van onze zon. Hij behoort tot de ‘ultrakoele dwergsterren’, die met regelmaat radiouitbarstingen meemaken. Ons Melkwegstelsel telt pakweg 100 miljard sterren, maar slechts bij minder dan duizend daarvan heeft men radiostraling ontdekt. Die radiostraling is meestal een gevolg van elektronen die versnellen en reageren als gevolg van een sterk magnetisch veld.

De temperatuur aan het oppervlak van WISE J0623 is 420 °C (700 K), pakweg de temperatuur van een pizzaoven. De ster werd ontdekt met de Australische SKA Pathfinder radiotelescoop in Inyarrimanha Ilgari Bundara, van het CSIRO Murchison Radio-astronomy Observatorium in West Australië, een netwerk van 36 radiotelescopen van elk 12 meter doorsnede. De bruine dwerg blijkt elke 1,9 uur twee uitbarstingen mee te maken van radiostraling, welke ‘circulair gepolariseerd’ is, gevolg door een half uur pauze, waarna weer twee uitbarstingen plaatsvinden.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Kovi Rose et al, Periodic Radio Emission from the T8 Dwarf WISE J062309.94–045624.6, The Astrophysical Journal Letters (2023).

Bron: Phys.org.

