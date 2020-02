Snelle radioflitser ontdekt met een min of meer vaste cyclus

door

Snelle radioflitsers (Engels: Fast Radiobursts, FRB’s) zijn in meerderheid eenmalige, kortstondige uitbarstingen van radiostraling. Maar sinds enkele jaren kennen de sterrenkundigen ook FRB’s die meer dan één keer uitbarstingen hebben laten zien. En nu is er dan voor het eerst eentje die een vaste cyclus blijkt te hebben, een FRB die elke 16 dagen (16,35 +/- 0,18 dagen om precies te zijn) een verhoogde radiostraling vertoont. Een internationaal team van sterrenkundige bestudeerde deze snelle radioflitser, genaamd FRB 180916.J0158+65, met het Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME). Zij hebben ‘m gedurende een periode van 409 dagen waargenomen. Daaruit kwam naar voren dat de radioflitser gedurende vier dagen gedurende elk uur twee korte radiosignalen geeft en daarna twaalf dagen niets van zich laat horen. Vervolgens herhaalt het zich weer met vier dagen van radiosignalen gedurende ieder uur.

Helemaal vast is die cyclus overigens niet, want soms zijn er vier dagen zonder uitbarstingen en soms zijn er ook meer uitbarstingen. Men denkt dat de verklaring voor dit ritme een object is dat de signalen uitzendt, dat draait om een ster, vermoedelijk een zogeheten magnetar bij een gewone ster, een neutronenster met een zeer sterk magnetisch veld. Als het object zich dan gezien vanaf de aarde achter de ster bevindt ontvangen we geen signaal – een mogelijke verklaring van de twaalf dagen van stilte. Maar dat verklaart dan weer niet waarom FRB 180916.J0158+65 ieder uur zo’n signaal uitzendt.

Pretty neat! “Periodic activity from a fast radio burst source” (https://t.co/lYTpcjFNYr) finds 16.35±0.18 day periodicity from the repeating FRB 180916.J0158+65, which recently was localized to a star forming region in a nearby massive spiral galaxy. #arXiv #fastradioburst #FRB pic.twitter.com/OAHHlXEv64 — Benjamin Knispel (@benknispel) January 29, 2020

Het zou ook kunnen dat het object roteert en dat die rotatie ervoor zorgt dat we om het uur iets van z’n radiostraling oppikken. Verder onderzoek aan FRB 180916.J0158+65 laat zien dat ‘ie gelegen is in een spiraalstelsel op zo’n 500 miljoen lichtjaar afstand (SDSS J015800.28+654253.0). Hij bevindt zich ergens aan de buitenkant van dat stelsel, een vreemde positie, waar ik eerder ook al op wees. Bron: Science Alert.