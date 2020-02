Spaceport America nieuwe thuishaven SpaceShipTwo-2

door

Spaceport America, gelegen in New Mexico, wordt de nieuwe thuisbasis van SpaceShipTwo de VSS Unity, Het suborbitale ruimtevliegtuig van Virgin Galactic werd, gedragen door het moederschip, de VMS Eve, naar zijn nieuwe bestemming gebracht op 13 februari j.l. Virgin Galactic komt met deze verhuizing weer een stap in de richting van de beoogde operationele, commerciële fase. De verhuizing van de VSS Unity* ging van de fabriekshallen gevestigd in de Californische Mojave woestijn naar het commerciële hoofdkwartier, het Spaceport America, te New Mexico.

De vlucht naar de toekomstige thuisbasis was meer dan een ‘ferry’ van Californië naar New Mexico. Met aan boord van het ruimtevliegtuig de Italiaanse luchtmacht testpiloot Nicola “Stick” Pecile en hoofdpiloot Dave “Mac” Mackay, en Mike “Sooch” Masucci met collega piloot Frederick “CJ” Sturckow aan het stuur van de VMS EVE, voerden bemanning i.s.m. ingenieurs tijdens deze drie uur durende vlucht talloze inflight testen uit. Het type testen, high altitude en subzero, zijn niet mogelijk tijdens raketaangedreven testvluchten.

Soortgelijke testvluchten zullen de komende tijd meermaals uitgevoerd worden nu Virging Galactic de eindfase van het testprogramma ingaat. Nadat de verschillende bemanningen zich de airspace en groundcontrol goed eigen gemaakt hebben zal men verder gaan met zweefvluchten en vervolgens met raketaangedreven testvluchten. Ondanks de verhuizing, zo stelt Virging Galactic, zullen zowel het SpaceShipTwo-2 VSS Unity als het moederschip nog meerdere keren naar de fabriek in de Mojave woestijn afreizen voor onderhoud en upgrades alsook ter ondersteuning bij de bouw van de volgende ruimtevliegtuigen. De SpaceShipTwo-3 en ‘4’ zijn inmiddels in aanbouw. Directeur van Spaceport America, Dan Hicks is reuzetrots: “We zijn enorm trots op onze partner Virgin Galactic – we steunen hun inspanning in de realisering van commerciële bemande ruimtevaart. New Mexico en Spaceport America kijken hierbij uit naar een enerverend 2020.” Bronnen: New Atlas / Virgin Galactic

* Op 13 december 2018 maakte de VSS Unity zijn vierde aangedreven testvlucht. Deze overschreed de door Virgin Galactic gehanteerde grens van de ruimte (50 mijl), haalde een max hoogte van 82,7 kilometer en had een snelheid van Mach. 2,9. Ook had het destijds vier suborbitale experimenten van NASA aan boord. De volgende testvlucht vna 22 februari 2019 haalde een hoogte van 89,9 kilometer. Ook werd op deze vlucht voor het eerst met een passagier de ruimte bereikt. De passagier was Virgin Galactic’s astronauten-instructeur Beth Moses.