Boekrecensie ‘The Trickster and the Paranormal’, van George P. Hansen

In het kielzog van al deze getuigenissen en rapporten over UAP’s deze zomer van 2023, moet mij bij deze even van het hart dat er één boek is dat ik steeds van stal haal als ik al deze artikelen en informatie lees over Ufo’s en aliencontact, en dat is The Trickster and the Paranormal van de hand van George P. Hansen, uit 2001. Mijns inziens stort dit boek, hoewel de titel het ogenschijnlijk niet direct doet vermoeden, het fundament onder Ufo’s, ESP en geassocieerde fenomenen. Waar bijvoorbeeld Taede Smedes, die vorig jaar een boek uitbracht (zie deze Astroblog)t over zijn eigen Ufo-ervaring en over het recente Amerikaanse UAP-onderzoek schrijft, en zelf neigt om Ufo’s als geavanceerde drones te zien, trekt The Trickster and the Paranormal, Ufo’s en geassocieerde fenomenen in een veel breder perspectief dan zoals de o.a., in deze Astroblog genoemde boeken en onderzoeken doen. Deze boeken en onderzoeken beschouwen Ufo’s en aliens veelal als buitenaardse objecten. Dit boek, The Trickster and the Paranormal, toont vanuit historisch-cultureel perspectief hoe mensen om gegaan zijn met met paranormale verschijnselen, waaronder ook Ufo’s. Ufo’s zouden ook een psychisch fenomeen kunnen zijn, een theorie die o.a. voorgesteld is door Carl Jung en, meer recent, in het boek, Intimate Alien, van David Halperin.

Echter Hansen gebruikt de mythologische figuur van de ’trickster’* als vehikel voor het exploreren van o.a. Ufo’s in al zijn facetten. De ’trickster’ representeert een (groep) individu(en) of organisatie(s) die zich kenmerkt door non-conformiteit aan het geldig establishment. En het is de menselijke psyche die, aldus Hansen, fundamenteel gelinkt is aan de figuur van de trickster. De ’trickster’ als ‘archetype’ (om in de sfeer van Carl Jung te blijven), kenmerkt zich o.a. door een lage status, disruptie, ambiguïteit, deceptie, marginaliteit. Hansen stelt dat de trickster gecreëerd is om al datgene dat de orde kan ontregelen in deze figuur te kanaliseren. Angst, bij een individu of in de maatschappij, voor bijvoorbeeld verandering of misleiding, enz. wordt gekanaliseerd – door bijvoorbeeld het opzettelijk doorbreken van taboes – en daardoor zouden de voor de maatschappij (potentiële) ongemakkelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld t.g.v. paranormale fenomenen, zogezegd makkelijker te behappen zijn. Fenomenen, of het nu sjamanen, magiërs of Ufo’s zijn, maar i.i.g. behept met een hoog trickstergehalte zijn door de tijd heen ingezet om het publiek te bespelen, al dan niet goed- of kwaadschiks. Hansen haalt hierbij specifiek de boeken van Jacques Vallée aan die over Ufo’s en misleiding gaan, de titels zijn Revelations; Alien Contact and Human Deception (1991) en Messengers of Deception; UFO Contacts and Cults. In deze werken toont Vallée het belang in het Ufo-veld van mythologische motieven.

De ‘joker’ in het kaartspel, Ufo’s basis in de realiteit, George Adamski, TTSAAS ‘Niets is wat het lijkt’

Hansens’ boek is m.i. van de eerste tot de laatste pagina een vlammend betoog om het niet-lineaire, niet perse rationalistische, magisch/mystieke tendens in het menselijke denken te erkennen als belangrijke factor in de ontwikkeling van onze duizenden jaren oude beschaving. Echter, zo stelt Hansen, is er genoeg bewijs dat sommige Ufo-waarnemingen een basis in de fysieke realiteit hebben maar hoaxes plagen de ufologie, en dimmen de ware aard van de waarneming. Daarbovenop komt nog het gegeven, aldus Hansen, dat het juist de meer dubieuze waarnemingen, met bizarre aspecten zijn die de meeste belangstelling wekken. De ’trickster’ vergelijkt hij met de joker in het kaartspel, als een joker kan een paranormaal verschijnsel ingezet worden op verschillende manieren, om te misleiden, om af te leiden of om simpelweg op te lichten. Als ik zo vrij mag zijn, bij discussie over Ufo’s en misleiding duikt prominent de naam George Adamski op, en ook de organisatie TTSAAS (zie o.a. dit artikel/AB over TTSAAS, ‘Niets is wat het lijkt en ook ‘Sekret Machines’), en – even ufo’s a parte – springt mij een persoon als Emile Ratelband in gedachte. Een hype uit de vorige eeuw, nu weer iets meer in het nieuws. ‘Maar wat heeft die er nou mee te maken, Angele..’, tja, gloeiende kolen aanraken zonder verwond te raken, als je erin gelooft dat je het kan, kan het?!

Drie alternatieve scenario’s

Helaas kan ik de twitteraar of ‘X-er’ even niet terug vinden, maar vond ik het volgende een klaar commentaar n.a.v. de hoorzitting met David Grusch van 26 juli j.l. Deze persoon schrijft; “Hoe je het ook wendt of keert, het is duidelijk dat er tegen het Amerikaanse volk is gelogen. Of er is een desinformatiecampagne opgezet om de primaire focus op aliens te plaatsen als afleiding, of de mensen die naar voren komen, vertellen eigenlijk de waarheid. Ik (de X-persoon), zeg dat er ook drie andere scenario’s kunnen zijn; 1. Veel van deze ‘UAP’s’ zijn eigenlijk onze technologie en een deel van de overheid weet niet wat een ander deel van de overheid van plan is, daarom begrijpen sommige van deze piloten niet wat ze zien. 2. Het is een technologie van een ander land waarvan we niets weten. 3. Onze regering gebruikt dit ‘buitenaardse’ fenomeen om de mensen angst aan te jagen en ze te laten denken dat ze een bedreiging vormen, dus moeten we de regering/het leger genoeg geld geven om ‘voorbereid’ te zijn op eventuele ‘conflicten met buitenaardse wezens’.” In het kielzog hiervan zie verder deze Astroblog met een lijst van boeken die meer inzicht biedt in het UAP-fenomeen, waaronder de hierboven genoemde, Leslie Kean’s UFO’s, en Annie Jacobsen’s Phenomena, dat een uitgebreid inkijkje biedt in het onderzoek van het Amerikaans defensieapparaat van AMP’s (‘anomalous mental phenomena’) met het oog op psychologische oorlogsvoering, zowel met aardse als mogelijke buitenaardse ongenode indringers. Bronnen; TTATP, TTSAAS, X/Twitter, The Guardian, NASA, David Halperin’s Intimate Alien, Leslie Kean’s UFO’s, Astroblogs boekrecensie’s.