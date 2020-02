Exoplaneet NGTS-10b draait in 18 uur om z’n ster – een lang leven is ‘m niet beschoren

door

Sterrenkundigen hebben een exoplaneet ontdekt die in slechts 18 uur één keer om z’n ster draait, minder nog dan een aardse dag. NGTS-10b, zo heet de exoplaneet en het is een ‘hete Jupiter’, een gigantische gasreus dichtbij z’n moederster. Van alle hete Jupiters die we kennen, en dat zijn er al aardig wat, is het de recordhouder met de korste omloop. Hij werd ontdekt in het kader van de ‘Next-Generation Transit Survey’ (NGTS), een speurtocht van exoplaneten vanuit Chili en hij staat op 100 lichtjaar afstand. Als de planeet gezien vanaf de aarde voor de ster langs schuift is er een klein dipje in de lichtsterkte van de ster en zo’n transitie kan dan wijzen op de aanwezigheid van een exoplaneet. In het geval van NGTS-10b zag men heel vaak dipjes. Er zijn honderden hete Jupiters bekend, maar slechts zeven daarvan hebben een omloopbaan die korter is dan een dag. NGTS-10b staat op slechts twee keer de diameter van NGTS-10 afstand, da’s 27 keer dichterbij dan de afstand tussen Mercurius en de zon. Die ster is 1000 graden koeler dan de zon en hij heeft pakweg 70% van diens diameter. NGTS-10b staat zó dichtbij de ster NGTS-10 dat er getijdewerking plaats kan vinden en dat de planeet door die werking uit elkaar kan worden getrokken. De verwachting is dan ook dat NGTS-10b, die ongeveer 20% groter dan Jupiter is en die twee keer diens massa heeft, geen lang leven beschoren is en uiteindelijk naar de ster toe zal spiraliseren en daar zal eindigen. Van hete Jupiters is de aanname dat ze ver van de ster ontstaan, maar dan geleidelijk naar binnen migreren. In het geval van NGTS-10b is dat kennelijk zo ver gegaan dat ‘ie té dichtbij z’n ster is gekomen. Hier het vakartikel over deze bijzondere hete Jupiter, verschenen in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Phys.org.