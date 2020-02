NASA wiskundige Katherine Johnson overleden

door

Katherine Johnson, een van NASA’s vooraanstaande wiskundigen van het eerste uur, is maandag 24 februari overleden. De Afro-Amerikaanse, wiens verhaal verteld wordt in de film ‘Hidden Figures’ uit 2017, is 101 jaar oud geworden. Katherine Johnson begon haar loopbaan in 1953 bij de computer faciliteit Langley Aeronautical Laboratory van NACA te Hampton, Virginia, in 1958 werd de organisatie omgedoopt in NASA. Johnson bleef tot haar pensioen in 1986 bij NASA werkzaam. In de begin periode van NACA, toen er in de VS nog rassenscheiding was, waren er binnenin de NACA faciliteit aparte werkruimten en sanitaire voorzieningen waarvan Johnson en andere vrouwelijke ‘computers’ met een donkere huidskleur gebruik moesten maken. Haar kantoor werd aangeduid met de term ‘Colored Computers’.

Johnson werkte eerst aan luchtvaart projecten, maar kwam vervolgens bij het Mercury project terecht, het eerste bemande ruimtevaartprogramma van de VS. In 1961, maakte ze traject analyses voor Alan Shepard’s Freedom 7 missie. Het was de eerste Amerikaanse bemande ruimtevlucht. Johnson verifieerde ook berekeningen van de NASA computer die John Glenn’s missie uitstippelde, Glenn was de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde ging. Johnson werkte zo snel dat haar collega’s haar de ‘human computer’ gaven. Nasa hoofd, Jim Bridenstine noemt Katherine Johnson ‘an American hero’. Hij roemde haar bijdragen en pioniersgeest.

In het boek Hidden Figures (2016), waarop de gelijknamige film is gebaseerd, schrijft auteur Margot Lee Shetterly lofprijzend over Johnsons wiskundige capaciteiten. Shetterly schreef ook over Johnsons toewijding en focus: “Katherine was super georganiseerd, ze nam plaats achter haar bureau, omringde zich met telefoon boek dikke stapels papieren vol data, sloot zich totaal af van de buitenwereld om zich in het labyrint van baanvergelijkingen te storten, ” en vervolgde met haar belangrijke rol te benadrukken, zowel voor de Afro-Amerikaanse- als de vrouwengeschiedenis in zijn algemeen.

Levensloop:

Johnson werd geboren in augustus 1918 in White Sulphur Springs, West Virginia. Omdat het stadje geen scholen had voor zwarten boven de achtste klas, stuurde haar vader haar en haar broers en zussen naar Institute, West Virginia, voor de middelbare school. Ze studeerde af aan het historisch zwarte West Virginia State College en gaf les op zwarte openbare scholen in de staat.

Ze trad in 1952 in dienst bij Naca, maar met onder meer collega-wiskundigen Dorothy Vaughan, Mary Jackson en Dr. Christine Darden werd hun verhaal over het overwinnen van raciale en gendergerelateerde discriminatie om een integraal onderdeel te worden van Nasa’s ruimteexploratie geschiedenis grotendeels over het hoofd gezien tot de film ‘Hidden Figures’ uitkwam. De film, van Theodoor Melfi, werd genomineerd voor een oscar in 2017. Daarin werd Johnson geportretteerd door Taraji P. Henson.

Johnson werkte tot 1986 aan het Space Shuttle-programma en contineerde tijdens haar pensioen met het aanmoedigen van studenten om technologie, engineering en wiskunde te studeren. Ze beschouwde haar werk over de Apollo-maanmissies als haar grootste bijdrage aan verkenning van de ruimte, en in een interview uit 2008 vertelde ze Nasa dat er weinig tijd was om zich zorgen te maken over de problemen die in haar tijd veel voorkomen, zoals vrouwenhaat en racisme. “Mijn vader heeft ons geleerd:” Je bent zo goed als iedereen in deze stad, maar je bent niet beter, ” zei Johnson. “Ik heb geen gevoel van minderwaardigheid. Nooit gehad. Ik ben zo goed als iedereen, maar niet beter.”

In 2015 heeft Barack Obama Johnson de presidentiële ‘Medal of Freedom’ toegekend. In november 2019 werd ze geselecteerd om de Congressional Gold Medal te ontvangen, de hoogste eer die het Congres aan een burger uitreikt. Darden, 77, is nu de enige nog in leven zijnde ‘Hidden Figure’. Bronnen: The Telegraph, NASA