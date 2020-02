Ontdekking van natriumchloride (keukenzout) op Europa is bevestigd

door

Al sinds de Voyager 1 in 1979 vlak langs de maan Europa bij Jupiter vloog wordt er gedacht dat onder diens dikke ijskorst een vloeibare oceaan zit. De metingen met de Galileo missie in de jaren negentig aan het magnetisch veld van Europa bevestigden dat beeld, want het leverde aanwijzingen op voor een geleidende laag onder de ijskorst van Europa. En nu is daar een nieuwe ontdekking: natriumchloride, keukenzout op het oppervlak van Europa! Het was vorig jaar al waargenomen met de Keck telescoop op Hawaï, maar nu is het bevestigd met de Hubble ruimtetelescoop.

Met behulp van de Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) aan boord van de Hubble ruimtetelescoop heeft men spectra gemaakt van Europa en daarop is voor het eerst een brede absorptielijn van natriumchloride (NaCl) ontdekt. Met STIS keek men naar het licht van Europa bij golflengtes tussen 300 en 1000 nm en bij 450 nm kon men een duidelijke indicatie van NaCl zien, te zien aan de ‘dip’ t.o.v. het continuum (de gestreepte lijn) in het spectrum hierboven. Men ziet de lijn vooral in de gebieden op Europa die ‘geologisch’ actief zijn, de ‘young chaos regions’ genoemd. De waarnemingen laten zien dat de natriumchloride voorkomt op de zogeheten ‘volgende hemisfeer’ van Europa, de kant die aan z’n achterkant zit t.o.v. de kant waarheen Europa in z’n baan om Jupiter beweegt (de voorkant is de ‘leidende hemisfeer’). De jonge chaotische gebieden op Europa zitten vooral aan z’n volgende kant.

De regio waar de grootste concentratie aan natriumchloride is gevonden heet de Tara regio. Het vermoeden bestaat dat de natriumchloride daar via thermische bronnen bij scheuren in de ijskorst vanuit de vloeibare oceaan naar boven is gekomen, maar zekerheid daarover heeft men niet. Bron: Astrobites