Koolstofdioxide op Jupitermaan Europa komt uit z’n inwendige oceaan, zo laat Webb zien

Er was eerder al duidelijk dat Jupiter’s maan Europa onder zijn dikke ijskorst een vloeibare oceaan van zout water heeft én er was ook al de aanwezigheid gedetecteerd van bevroren kooldioxide op het oppervlak van Europa. Maar met de Webb ruimtetelescoop hebben ze nu een verband gelegd tussen die twee: de kooldioxide blijkt afkomstig te zijn uit die vloeibare oceaan. En dus niet, zoals in theorie ook zou kunnen, van meteorieten die op Europa neerslaan of door interacties met de magnetosfeer van Jupiter. Met Webb kon men zien dat de kooldioxide vooral voorkomt in een gebied dat de Tara Regio heet, een geologisch jong gebied dat een oppervlak heeft dat voortdurend aan het veranderen is en dat bekend staat als een ‘chaotisch terrein’. Het ijs is er verstoord en men denkt dat er in Tara Regio uitwisseling plaatsvind van materiaal tussen de ondergrondse vloeibare oceaan en de ijskorst. Met Hubble had men eerder al zouten aangetroffen in het gebied, maar Webb kon met z’n NIRCam (Near Infrared Camera) en NIRSpec/IFU (Near Infrared Spectrograph’s Integral Field Unit) ook kooldioxide (CO2) zien in het gebied. Twee onafhankelijke teams hebben de Webb gegevens geanalyseerd en beiden komen tot dezelfde conclusie: dat de kooldioxide afkomstig moet zijn uit de vloeibare oceaan op Europa. Kooldioxide op Europa is niet stabiel, dus er moet sprake zijn van verversing, door geologische activiteit in het gebied Tara.

On the icy crust of Jupiter’s moon Europa, Webb has discovered carbon dioxide that likely originated in the liquid water ocean below. Understanding the chemistry of this ocean could help determine if it is a good place for life as we know it: https://t.co/tGLrJrVsyl pic.twitter.com/4C4JjZMCBw — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 21, 2023

Bron: ESA Webb.

