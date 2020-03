Planeten spannen samen aan de ochtendhemel

door

Pfoeh, gelukkig mogen we ons in Nederland nog vrij bewegen. Zo kon ik vanmorgen vroeg de Alblasserwaardse polder intrekken om te genieten van een fraaie start van een nieuwe dag.

De kosmische natuurwetten gaan namelijk onverstoorbaar door te werk en verzorgden geheel volgens planning een een fraaie samenstand van planeten aan de vroege ochtendhemel. Maan, Jupiter, Mars en Saturnus waren te vangen in één blikveld. In deze sport wordt niets afgelast!

Het was wel even doorbijten toen de wekker om 5.15 uur ging. Ik wierp een korte blik door het raam met de stille hoop dat het bewolkt zou zijn en ik zonder bezwaar weer onder de warme dekens kon kruipen. Lekker uitslapen op mijn vrije dag. Maar nee, ik zag sterren.

Eenmaal buiten in de frisse lucht was het heerlijk en de morgenstond was prachtig. Dat is genieten! Blij dat ik ben opgestaan.

Morgenochtend vroeg (do 19/3) zal de Maan een stuk naar het Oosten zijn verschoven en links onder Saturnus staan, zie het kaartje hieronder. De sikkel is wat smaller en bij helder weer zal het wederom een fraai gezicht zijn. Wie zet zijn/haar wekker?