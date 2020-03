Het landingsprofiel van de Apollo 11

door

Tsja, wat doe je als je de hele dag binnen zit vanwege het overal rondwarende coronavirus? Juist ja, video’s kijken. Vandaag kwam ik er eentje tegen die interessant is om te delen, eentje over het zogeheten landingsprofiel van de Apollo 11. Over de landing van Apollo 11 op de maan – 20 juli 1969 – heb ik vaker geblogd (zoals hier en eerder hier), maar dat landingsprofiel kende ik nog niet. Iemand heeft met behulp van Google Earth (die je ook van de maan hebt) en foto’s van NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de laatste vier minuten van de landing van de Eagle op de maan gereconstrueerd, inclusief manoeuvre van Armstrong om de 190 meter grote West krater te ontwijken. Er zit helaas geen geluid bij de video (tenminste, bij mij lukt het niet er geluid bij te krijgen). Hieronder is de video te bewonderen.

Bron: Tweet van Massimo.