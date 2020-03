Morgenochtend drie planeten aan de zuidoostelijke hemel te zien!

door

Wie morgenochtend voor de schemering naar buiten gaat heeft kans (bij helder weer) drie planeten te zien. Mars (+1m) en Saturnus (+0,9m) staan dan dicht bij elkaar en ietsje ten westen (‘rechts’) daarvan op 6° staat Jupiter (-2,1m). De meest dichte nadering tussen Mars en Saturnus is overdag – om 13.00 uur staan ze slechts 0,55° van elkaar vandaag (da’s ruim één maandiameter), maar dat is bij daglicht niet te zien. Vandaar het advies het mooie schouwspel ‘s ochtends vroeg te bekijken. Mars en Saturnus staan in het sterrenbeeld Steenbok. Bron: Sterrengids 2020.