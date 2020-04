President Trump wil de Maan en planetoïden exploiteren om bemande reis naar Mars mogelijk te maken

door

President Donald Trump heeft op 6 april een zogeheten ‘uitvoerend bevel’ getekend om het mogelijk te maken om bronnen op de maan en planetoïden, zoals waterijs en minerale grondstoffen, te gaan exploiteren. De VS heeft die ambitie al langer, maar nu is het voor het eerst dat de VS zich het recht voorbehoudt om tot exploitatie over te gaan zónder dat er internationale verdragen daartoe liggen. De VS kan dus bijvoorbeeld water in diepe kraters op de polen van de maan gaan winnen, zonder dat er eerst toestemming van de internationale gemeenschap voor is. Het Witte Huis zegt dat het uit 1967 stammende Ruimteverdrag al genoeg ruimte biedt om tot de exploitatie over te gaan en dat er niet eerst verdere overeenstemming over de ruimte als ‘global commons‘ hoeft te liggen. Dát de VS de maan en kleine, mineraalrijke planetoïden wil exploiteren is geen doel op zich, want het is allemaal bedoeld om uiteindelijk astronauten op Mars te krijgen. Om bemande ruimtevaart naar de Maan (2024 e.v.) en Mars (jaren dertig) te krijgen heeft de NASA het Artemis-programma opgezet. Internationale partners worden wel gevraagd om daar aan mee te helpen. Enceladus, bedankt voor de tip! Bron: Space.com.